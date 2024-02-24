台中男逛完南投燈會找不到車「以為被偷」　警方5分鐘破案

▲民眾趁假日出遊逛南投燈會，卻忘記車停哪，獲中興警方神速尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會25日將閉幕，50歲盧姓男子日前騎機車到南投賞燈，接近熄燈時分準備回家，卻找不到車，以為失竊或遭拖吊而向警方報案；所幸中興警分局員警接獲報案後，透過車牌辨識系統，5分鐘內就找回男子機車。

中興分局指出，家住台中市的盧男18日向警方報稱，到南投燈會賞燈，將機車停於南投燈區美食街旁停車場後即遍尋不著，「停車忘記停哪，只好找警察。」也懷疑可能失竊或遭拖吊。

永清派出所女警胡嘉慧接獲報案後，透過車辨系統，鎖定機車於晚間6時5分行經南投市中興路與東閔路口、往燈會方向前進，調閱機車行進路線，發現其並未行經燈會大門口，疑似停放於燈會大門口旁停車場。

經巡邏勤務巡佐廖偉智、警員賴燕照到現場詢問，盧男回憶的確將機車停於燈會大門口旁停車場，因非本地人而忘記停放位置，經現場員警陪同至燈會大門停車場查看，5分鐘內就在該處尋獲其車輛；盧男不禁鬆口大氣，並對於警方頻頻表達肯定與感謝。

中興警察分局呼籲，外出時如車輛停放在不熟悉路段或停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而易忘記停放地點，此時可記下附近清楚地標或以手機拍照留存，以免忘記停放地點。