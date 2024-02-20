無人機與申請不符停飛...15天仍吸400萬人　南投燈會2／25將閉幕

▲因廠商於活動現場使用機型與申請登記不同，南投燈會無人機展演被迫取消。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會進入倒數階段、將於25日閉幕，儘管日前鬧出無人機遭民航局臨檢、被迫停飛的風波，自開幕以來（除夕休園）累計至上週日（18日），仍吸引近400萬人次參訪；南投縣政府力推11個特色燈區中的「竹夢金沙」與「歡迎光凝」，各自以在地元素與多元媒材融入人文地景與潮流文化打造多座裝置藝術，以豐富的視覺體驗，開創南投燈會全新格局。

南投燈會17日原定進行無人機群飛展演，因展演用無人機與申請疑有不符，因而暫停，根據民航局說明：活動使用的無人機與展演單位申請時所提出的不同，縣府也要求廠商一切必須依法依契約進行；廠商則稱無人機長、寬、高及電池雖與登錄資料不同，但係使用相同韌體與電路版，現場使用之系統控制台為資安檢測後之介面改版程式，當場並開另一台電腦展示與資安檢測評估報告相同畫面之程式，除重新補送件、請民航局協助審認，未釐清前不再執行展演。

▲▼竹夢金沙燈區。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

縣府介紹，竹夢金沙燈區位於貓羅溪高灘地，匯集多位沙雕師及竹藝師、耗時1個月時間共同完成18座裝置藝術，規劃有「沙雕之美」、「竹藝韻味」及「花海仙境」三大主題，以五彩繽紛的花海烘托出沙雕創作與傳統竹藝交織之美，也呈現南投豐富的天然資源、人文與在地優秀工藝師的職人技藝。

▲▼歡迎光凝燈區。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

歡迎光凝燈區則與「沉波立見藝術策劃」合作，邀集DEBE、COLASA、BLACK、Creepy Mouse等4位享譽國際的街頭藝術家，與大型壁畫藝術家陳于安共創，以街頭視覺藝術獨有的文化與其創作專長打造5個主題區域：星空、群山、湖泊、森林與音樂小屋，並以裝置藝術、聲光影像、互動設施作呈現豐富視覺體驗；其中COLASA設計具童趣感的點點星空、採隧道投影呈現滿滿的夢幻感，Creepy Mouse設計字體與大型壁畫，陳于安繪製南投瀕危動物進行共創，富含生態意涵及震撼視覺效果。

南投燈會本周末還邀請在地的普台高中禪鼓隊ｘ普台高中弦樂團、嘉和國小扯鈴隊以及樂興之時管弦樂團，帶來一系列新春特別演出，還有馬來貘品牌燈區與其快閃店、爽爽貓水上副燈等精彩燈區以及花海小火車、沙雕、SUP、品牌商展、遊具體驗等豐富內容，歡迎民眾把握最後機會前來賞燈。