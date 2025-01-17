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南投燈會1／25登場　11特色燈區！還有夜間花車遊行

▲南投燈會1月25日開幕。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會1月25日開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會今年邁入第10屆，將於1月25日開幕；縣政府指出，除主燈「拾來富貴」呼應金蛇年，今年燈會共有10大亮點，並設置11個特色燈區，加上精彩表演，白天、晚上都好玩，歡迎國人參加。

縣府16日舉行2025南投燈會宣傳記者會，由縣長許淑華親自主持，公開主燈「拾來富貴」的福蛇纏繞造型，象徵吉祥與繁榮，並宣布燈會活動時間長達22天，橫跨農曆新年、元宵節的燈會活動，除了除夕不開放外，直到2月16日才閉幕，縣議員宋懐琳、全文才、林儒暘、張婉慈，南投市長張嘉哲與會。

▲南投燈會1月25日開幕。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會1月25日開幕。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，燈會期間主燈展演將採用「迪士尼夜間花車遊行」模式：由旋轉燈座搭配燈光效果和吐霧特效，結合舞蹈演出，新生代歌手王品澔所演唱燈會主題曲《YOU ARE THE ONE》也將同步上演，呈現視覺、聽覺雙重享受。

▲南投燈會1月25日開幕。（圖／南投縣政府提供）

今年南投燈會也攜手LINE貼圖IP「貓貓蟲咖波」：陸上設置「貓貓蟲咖波」燈區，包括7米高的副燈及13組大型燈組，呈現南投宜居城市與觀光特色；空中另有500台無人機秀，預計呈現8場「貓貓蟲咖波X南投燈會十周年」圖像，並搭配煙火同步施放，同時發行聯名紀念幣及多款限定紀念品，搭配數位集章或住宿消費滿額贈送，縣府提醒喜愛「貓貓蟲咖波」的粉絲把握機會收藏。

縣府指出，為帶動新春旅遊熱潮，今年燈會期間只要在南投合法旅宿住宿，並且於南投境內購物消費，滿額即可兌換限量獨家「貓貓蟲咖波」聯名紀念幣雙幣套組；單純住宿的遊客也可憑住宿憑證領取蛇年小提燈，每日限量供應、換完為止，更多詳細活動資訊可上南投燈會官方網站查詢，或關注「樂旅南投」Facebook。

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