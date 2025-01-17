川普警告以哈：最好在我就職前達成停火協議　必須救出人質

▲川普表示，以哈停火協議最好要在他宣誓就職之前完成。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與哈瑪斯外傳已正式簽署停火協議。在這則消息傳出前不久，美國候任總統川普表示，加薩停火與人質釋放協議最好要在他20日就職之前達成，「（人質）一直活在地獄之中，我們必須把他們救出來」。

以色列時報、Israel National News報導，川普16日接受Podcast訪問時宣稱，在以哈停火談判這件事上，他的參與介入至關重要，「我們握了手、簽署某些文件」，「這最好在我宣誓就職之前達成」。

川普話鋒一轉批評，即將卸任的美國總統拜登對達成這項協議毫無貢獻，強調想把遭到關押已久的人質救出來。川普把當前情況比做伊朗人質危機那時的情況，當年時任總統雷根（Ronald Raegan）接替卡特入主白宮之後不久便解決問題。

談及人質至今已被關押470天一事時，川普稱，「他們一直生活在地獄之中，我們必須把他們救出來」。

加薩停火預計19日正式生效，美國新聞網站Axios報導，美國、卡達、以色列官員都認為川普的參與為促成人質釋放與停火協議提供必要的推動力。

依據調停國阿拉伯官員稍早說法，以色列與哈瑪斯的談判代表，已經在卡達首都多哈（Doha）簽署停火協議、同意釋放人質。停火協議於15日宣布後，談判代表仍繼續開會，以敲定實施細節，其中一個爭議點是用以交換人質的巴勒斯坦囚犯獲釋名單，這項問題最終由調解國解決，也讓以色列與哈瑪斯得以簽署協議。