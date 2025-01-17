國安疑慮　傳美商務部FBI盯上中企佰才邦

▲4名消息人士表示，美國商務部正以國家安全為由調查佰才邦並已發出傳票。圖為美國商務部外觀。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

路透社引述消息人士與文件報導，美國商務部與聯邦調查局（FBI）都在調查由華為資深員工在中國創建、名不見經傳的電信硬體公司「佰才邦」，理由是可能存在國安風險。

報導說，根據佰才邦技術有限公司（Baicells Technologies）官網，佰才邦成立於2014年，隔年在美國威斯康辛州展開北美業務，並為美國各州700個商業行動網路提供電信設備。

4名消息人士表示，美國商務部正以國家安全為由調查佰才邦並已發出傳票；其中2名知情人士說，聯邦傳播委員會（FCC）正就調查提供建議。

聯邦調查局至少自2019年起就開始注意佰才邦的設備及與中國淵源。

路透社採訪30多名現任和前任政府官員、8名前佰才邦員工，以及以正式請求而獲得的聯邦調查局電子郵件，率先報導這兩項調查的存在，以及聯邦調查局的長期關注。

專家表示，多年來的制裁重挫中國科技公司華為與中興通訊在美國的業務。上述的調查凸顯華府仍強烈擔憂北京利用電信設備進行間諜活動。

曾在美國司法部擔任主管國家安全事務助理部長的卡林（John Carlin）看到路透社調查結果時表示：「檢視此事會被我列在首要任務前幾項。」他還說，這引發與華為相同類型的風險。

佰才邦董事長孫立新告訴路透社，公司將全力配合美國政府的任何調查。

孫立新在聲明中表示：「佰才邦不認為旗下無線電產品涉及任何安全風險。」

美國聯邦調查局、商務部、司法部和聯邦傳播委員會拒絕置評。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）