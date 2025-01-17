拜登將卸任獲負評　福斯民調：過半數認為經濟變更糟

▲有過半數選民認為，拜登政府任內經濟變得更糟糕。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登即將卸任，但CNN民調顯示，有61%美國人認為他的總統任期總體上來說是失敗的，遠遠落後前總統歐巴馬。另據福斯新聞民調數據，過半數美國人認為拜登政府把經濟弄得更糟。

福斯新聞在1月10日至13日針對922名登記選民進行調查，受訪者在經濟方面給予負面評價。數據顯示，有52%受訪者認為經濟變得更糟，高達89%的人非常或極度擔心通貨膨脹，總體而言，有70%認為經濟狀況不佳。有接近六成的民主黨人、八成共和黨人、七成獨立派人士認為，經濟狀況為一般或是不佳。

民主黨民調專家安德森（Chris Anderson）表示，儘管拜登帶領全球最強勁的疫情後經濟復甦，對基礎設施做出歷史性投資，創造未來10年數百萬個新就業機會，但選民仍然認為拜登在經濟方面的努力適得其反。

如今拜登即將卸任，只有42%選民認可他的工作表現，這數字只比他任期內歷史新低40%高出2個百分點。此外，拜登支持率低於前總統歐巴馬（57%）、柯林頓（62%），不過高於前總統小布希（34%）。在整個總統任期內，拜登平均支持率44%。

與此同時，選民對拜登的好感度也大幅下滑，截至2020年底，約有59%選民對拜登抱持好感、僅39%抱持負面看法，但如今只有40%對他抱持好感、多達59%對他抱持負面看法。這也讓拜登受歡迎的程度落後川普第一任期（45%贊同、54%反對），至於川普現階段的表現，有50%選民對川普抱持正面看法，50%持負面看法。