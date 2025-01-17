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美媒：美國前副總統彭斯「訪台表支持」　擬拜會賴總統

▲▼ 美國副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／美聯社）

▲據報，美前副總統彭斯有意訪台。（圖／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓16日專電

美國媒體引述消息人士報導，美國前副總統彭斯16日抵台，規劃與台灣總統賴清德及副總統蕭美琴會晤。彭斯意在「親眼了解情況」，並提醒台灣人民，美國是台灣盟友，不允許香港發生的事情在台灣上演。

「國會山莊報」（The Hill）指出，彭斯（Mike Pence）17日將與高階科技領袖會面，然後搭乘高鐵前往台北參加其他活動，及出席在台北賓館舉行的晚宴。

根據報導，彭斯才剛在香港參加商界領袖舉行的論壇，並推文分享相關行程。一名知情人士指出，彭斯決定增加台北行是為了「親眼了解情況」，並提醒台灣人民，美國是台灣的盟友，不允許香港發生的事情在台灣重演。

彭斯的政策倡議組織「推動美國自由」（Advancing American Freedom）發言人未對置評請求作出回應。

美國候任總統川普去年6月受訪指台灣與美國距離遠，要協防台灣高度困難。彭斯及共和黨大老佛訥（Ed Feulner）投書反駁，質疑「對全球超級強國來說，距離算什麼呢？」強調美國必須確保台灣的自由及安全。

彭斯與佛訥去年8月投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），內容提到中國國家主席習近平坦率地承認併吞台灣的意圖，「但共和黨內部卻出現令人不安的新孤立主義傾向，主張背棄台灣及其他盟友」。

「距離與我們維護美國利益的責任無關」。兩人舉例，諾曼第海灘距離美國3700英里，美國距離硫磺島7600英里，從華盛頓特區到阿富汗大約7000英里。美國仍是世界上唯一貨真價實的超級大國，完全有能力將力量投射到地球每個角落。

彭斯及佛訥於文中說，如果台灣被併吞，美國的安全承諾將被視為空頭支票。如果美國無法或不願阻止中國的掠奪行為，許多國家會覺得別無選擇，只能發展核武，最終大幅升高核擴散甚至核戰的風險。

 
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