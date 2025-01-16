曼谷、胡志明飛台東班機爆滿　緊急各加開一班

▲台東縣政府及泰國出境旅遊協會簽署MOU。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為爭取東南亞旅客到台東，1月14日前往泰國曼谷舉行觀光推廣交流會，與泰國出境旅遊公會簽署觀光合作備忘錄(MOU)，並宣布4月12日泰國包機飛台東訊息，因泰國業者第一班包機曼谷飛台東155座位全部完售，台東飛曼谷包機座位也完售，雙方決定追加4月13日來台東第2架包機；另外，越南部分也傳來好消息，8月30日將追加胡志明飛台東、台東飛峴港的第2架包機。

2025年台東縣政府首場觀光推介會搶先在泰國曼谷旅展前舉行，攜手台東在地觀光業者以「台東慢漫遊」為主題，向泰國組團旅行社們介紹諸多引人入勝的亮點及旅遊獎勵方案，包含台東的休閒農場、部落體驗、IG打卡景點、節慶活動、特色在地旅宿、原住民風味美食、各式農特產品、伴手禮等。來自台東普悠瑪部落的高山舞集，除了帶來熱情的原住民歌舞表演之外，也提供原住民服飾供與會貴賓體驗，在地旅行社們對於台東的山、海、原民文化等都展現出高度興趣。

台東縣政府交通及觀光發展處卜敏正處長表示，4月份是台灣春暖花開，最適合旅遊的季節，適逢泰國潑水節假期，也將有一班包機前往台東，歡迎泰國朋友到台灣的東部後花園-台東旅遊；現場與會旅遊業者指出，能包機前往台東，可以省去舟車勞頓、讓遊客探訪有山有海的台東，非常具有吸引力。

泰國一行除了舉辦推介會及參加泰國旅展外，同時也拜訪泰國出境旅遊公會，公會展現對於台東旅遊的期待，並表示將大力協助台東縣政府推動台東觀光行程，公會代表及台東縣政府交通及觀光發展處長更在現場簽訂雙向觀光合作協議，期許更多泰國旅客透過包機或定期航班前往台東，也讓台東縣民更便利的飛往同樣人文薈萃的泰國。