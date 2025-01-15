▲EMU3000型新自強號座椅優化，今年起陸續更新。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

EMU3000型新自強號是東部民眾經常搭乘的列車，但許多民眾反映座椅舒適度不佳，容易腰酸背痛，立委黃建賓成功爭取，要求台鐵優化及改善座椅，並開放東部民眾優先試坐後，選出最適宜的版本進行更新。黃建賓表示，經向台鐵確認，「優化1」版本座椅獲得59%民眾支持，未來座椅將同時增設USB Type-A及Type-C充電座，並將於今年起陸續更新。

EMU3000型列車引進台灣後，被稱為台灣最美的列車，同時也是東部民眾經常搭乘的列車，但座椅舒適度長期遭詬病，對於年長者或背部有傷的民眾極為不友善，搭乘時間越長，腰酸背痛情況越嚴重，黃建賓去年6月質詢行政院長卓榮泰時，便要求中央儘速改善，時任交通部長李孟諺也承諾會持續改善。

黃建賓表示，台鐵公司尋找廠商重新設計優化後，針對椅背線條進行重塑，以加強腰部支撐與包覆性，座椅扶手處也增設USB Type-A及Type-C充電插座，並於去年11月21日起，以台東站作為全國第一個座椅試坐站，開放民眾試坐3種優化版本的座椅後進行投票，以選出最適合的版本。

黃建賓表示，根據台鐵最新消息，全台5個車站巡迴試坐投票統計結果，共2,769位民眾參與投票，「優化1」型式獲得1,633票佔比為59%、「優化2」型式獲得595票佔比為21%、「優化3」獲得496票佔比為18%、「原樣」獲得45票佔比為2%，優化1獲得參與投票大多數民眾之青睞，普遍反應符合人體工學。

因此，台鐵EMU3000型座椅優化將以「優化1」模型作為改善範本，未來座椅將同時增設USB Type-A及Type-C各一個充電插座於座椅扶手內側，首批座椅更換將於今年度起配合編組進行三級檢修時陸續更新，預估117年可全數更新完畢。