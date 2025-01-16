慈濟關山輔具平台改裝電動病床　北部師兄暖捐改裝配件

▲謝姓志工專程送來一批零組件，將作為手動病床升級電動來使用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

低溫特報加上冷風直吹都讓人忍不住得蜷縮著身子，但『慈濟關山環保輔具平台」』志工們卻仍忙碌進行手中的工作。2022年3月慈濟基金會在地方鄉親的見證下揭牌成立『慈濟關山環保輔具平台』，從此提供縱谷地區有輔具需求的民眾提出申請免費借用。16日上午慈濟北部輔具平台謝姓志工專程送來一批零組件，將作為手動病床升級電動來使用。



慈濟基金會在台東縣關山鎮成立輔具平台後受到好評，提供的輔具種類有輪椅、病床、洗澡便盆椅、助行器、拐杖及安裝扶手等。至於輔具的來源包括慈濟基金會經手醫療院所或安養機構汰換，有些則是熱心民眾或是曾被服務過的個案家屬購買捐贈的。近來關山輔具平台還收到來自東海岸鄉鎮的申請案件，志工們「翻山越嶺」使命必達載運輔具解決問題。





至於借用病床的部分有些是擁有電動功能的、有的仍是採用一般手搖桿的來控制病床；病床需求為升降和仰臥角度，而志工針對個案的身體狀況和照顧者的照護能力來篩選電動或是手動模式。但鄉下畢竟老人化情形相當普遍，想使用電動病床的需求越來越大。來自新北市慈濟三峽輔具平台的謝國榮師兄自費採購電動改裝套件，還專程送來關山並指導如何將手動病床改裝成為電動。



關山環保輔具平台志工表示，感謝謝國榮師兄從平台成立後一路以來的陪伴和指導，常常「自掏腰包」購買一些零件協助回收後輔具的維修使用。這次又購買14組電動病床改裝需要的套件，指導志工們如何拆解原先的手工套件組並完成更換；如今有了14組的電動病床充實庫存量，對縱谷地區的需求個案對象而言算是最好的消息。