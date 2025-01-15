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導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣消防局15日在消防局大禮堂舉行113年度第30屆119消防節慶祝大會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局15日在消防局大禮堂舉行113年度第30屆119消防節慶祝大會，進行師徒制授業儀式、授階、頒發醫療指導聘書、表揚消防與義消楷模等。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

今年大會特別感謝為急救服務貢獻心力的醫療指導團隊，頒發聘書予朱士岳、黃京葦、吳佩珊、蔡雨樵、康芳瑜等5位醫師，期盼藉由醫療專業的支援進一步提升台東緊急救護品質。同時，表揚服務滿30、40、45年的資深義消人員，及年度績優消防與義消代表，肯定他們為保護民眾生命財產的努力與貢獻。活動中也舉辦臺東縣義消人員榮退典禮，向長期奉獻的夥伴表達感謝。此外，消防局同仁也在現場展示最新救災救護器材，展現科技救災成果與未來發展方向。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

縣長饒慶鈴指出，台東縣幅員遼闊，縣府積極推動「一鄉鎮一高救隊」計畫，目前全縣已有11個鄉鎮成立高級救護隊。113年縣內急救成功率提升至35.2%、康復出院率達8.4%，展現整體急救服務的成效。此外，台東縣消防局在去年交出亮眼成績，以「智慧雲端救護資源整合平台-5G智慧行動急診室系統」，在全球數百件政府部門投稿作品中榮獲「Gartner政府數位創新服務獎」亞太區第三名；同時在第十屆西太平洋組織健康城市國際會議榮獲「創新成果獎」，展現台東在數位創新與公共服務上的卓越表現。

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

為應對各類災害，消防局也積極導入科技進行救災作業，運用無人機、救災機器人及衛星等科技進行災害處置。其中，擁有多項資通訊設備的通訊車，可支援無人機影像傳輸、消防機器人火場勘查、EMS即時影音等，確保現場的通訊與資訊流暢。

饒慶鈴強調，縣府未來將持續充實消防人力、強化車輛裝備器材等，並精進各項專業救災救護技能、深耕民眾防災意識。透過不斷創新與努力，期望將台東縣打造成「安全與保障兼具」的幸福城市，為鄉親營造穩定且安心的生活環境。

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