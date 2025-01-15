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社會 社會焦點 保障人權

叔叔照顧未成年姪女竟2度侵犯　認罪賠償60萬獲原諒下場出爐

▲桃園市男子趁經送姪女與照顧機會，於2022年10月間兩度要求姪女幫其口交或幫打手槍方式發生親密關係。（示意圖／達志影像）

▲桃園市男子趁照顧姪女機會，於2022年10月間兩度侵犯。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子於2022年10月間，趁照顧姪女機會，神在2人獨處時，要求姪女幫其做出洩慾行為，最後甚至企圖硬上，事後姪女被發現行為怪異才揭開叔叔違反倫常惡行；桃園地院審理時，被告坦承認罪並與姪女與法定代理人達成和解獲得原諒，法官審結依2次成年人故意對少年犯對受照護之人利用機會性交罪，應執行有期徒刑1年2月，緩刑5年，責付保護管束，並禁止對少女實施不法性侵害或性剝削行為，另應分期賠償60萬元，本案仍可上訴。

檢警調查，被告男子與少女是叔叔與姪女關係，男子於2022年間經常於侄女放學後前往其位於桃園區住處照顧管教，男子明知姪女未滿16歲，竟於2022年10月某日，在姪女住處趁2人獨處時，要求姪女幫其洩慾，同年月某日，男子在姪女臥室內對姪做出性行為1次，姪女後來被家人察覺神情有異，追問下才透露叔叔惡行，桃園地檢署複訊後依家暴防性性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，證人即被害人少女與多名證人於警詢及偵訊時證述之情節大致相符，並有衛福部桃園醫院診斷證明與驗傷證明等佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告為少女之叔叔，本當盡力維護侄女身心健全發展，使其免於不當外力侵害，然其為一己私慾罔顧倫常，利用其親屬照護侄女之機會，恣意對侄女為上開性交行為，無視其心智發育未臻完整成熟，對其身心健康及發展造成相當程度危害，惟被告犯後坦承犯行，態度尚可，且與姪女及其法定代理人達成和解。

法官審結，被告2次依成年人故意對少年犯對受照護之人利用機會性交罪，各處有期徒刑10月，應執行有期徒刑1年2月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並禁止對少年少女實施不法性侵害或性剝削之行為，且應分期給付60萬元，本案仍可上訴。

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