越南失聯移工組車手集團　抽屜藏219萬贓款！6人收押今起訴

▲桃園檢警去年9月在桃園區某處民宅查獲越南籍男子為首的車手集團，當場在抽屜內查獲219萬餘元贓款等證物。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年9月間指揮桃園警分局，在桃園區某處民宅查獲失聯越南籍弄姓移工組成之車手集團，檢警查出，弄姓男子擔任車手頭，指派阮姓等5名失聯移工，以虛構投資方式誘騙被害人投資，再將投資款匯入定帳戶內，弄男再指揮阮姓等移工提領贓款後交由詐欺集團負責人，以此製造金流斷點，檢警在現場查獲219萬餘元現金、電腦、金融卡、點鈔機與手機等證物，其中弄姓移工等6人已遭檢方向法院聲押獲准。桃檢15日依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，將弄姓被告等人分別具體求處5年以上不等有期徒刑。

桃園地檢署檢察官吳柏儒指揮桃園警分偵辦弄姓、2名阮姓、寧姓、范姓與鄧姓等6名越南籍失聯移工組成詐騙車手集團，由弄姓男子為車手頭，其餘5人則分別擔任車手，負責提領贓款，去年9月27日，桃園警方持拘票、搜索票至桃園區某民宅臨檢，當場查獲弄姓等6名車手到案，現場並查扣金融卡50張、手機8支、電腦3台、讀卡機1台、點鈔機1台及現金219萬100元等證物。

檢警查出，被弄姓男子等人，於去年9月2日起至9月26日止，持金融帳戶提款卡共29張，於25天內多次進行提領，提領金額高達822餘萬元，遭騙之被害人多達104位，所幸為檢警及時查獲，避免更多民眾財產遭受損失。

▲檢警當場查扣50張金融卡等證物。（圖／桃園地檢署提供）

桃檢複訊時被告弄姓等6人時均坦承犯行不諱，檢察官除向法院聲請羈押禁見獲准，並分析相關帳戶金流比對被害人資料，已循線查獲上線負責人。檢方今天偵結起訴，認被告弄姓移工等6人涉犯組織犯罪防制條例之參與犯罪組織及詐欺犯罪危害防制條、洗錢防制法等罪嫌，除聲請沒收扣案不法所得219萬100元，審酌被告等6人分別擔任指揮、提領款項之重要角色，對社會、司法資源之負面影響，分別具體求處5年以上不等有期徒刑。

桃檢呼籲，詐騙集團為掩飾隱匿、製造金流斷點，利用失聯移工遭通報行方不明難以查緝之特性，招募失聯移工組成車手團，增加溯源打詐之難度，桃檢將持續與執法機關合作，強化詐欺案件之偵辦，落實行政院「五打七安」政策，以保障國人財產安全。