英瑞內線交易案　董座翁文鍾二審改輕判2年+緩刑5年

▲汽車水箱製造商英瑞公司董事長翁文鍾，被控涉犯操控股價、內線交易獲利，二審改判2年、緩刑5年，並繳交公庫800萬。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

汽車水箱製造商英瑞公司董事長翁文鍾，被控因公司經營不善導致股價持續下跌，涉嫌於2019、2020年間涉犯操控股價、內線交易大量賣出股票，以規避損失而獲利646萬元，一審認定他涉犯內線交易罪等3罪判刑4年，他不服上訴，台南高分院7日上午撤銷原判，改判應執行2年、緩刑5年，並繳交公庫800萬元。

判決資料指出，被告翁文鍾因違反證券交易法案件，不服台南地院判決，提起上訴，台南高分院判決原判決部分均撤銷，改判應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並於判決確定之日起2年內，向公庫支付新台幣800萬元。

被告翁文鍾指出，他就原審判決犯罪事實願意認罪，關於操縱股價部分，係因貸款銀行表示如股價一直下跌，就會要求被告補資金或股票，為維持公司營運，才會萌生操控股價之行為，內線交易部分，則係為了維持公司經營而犯案，他已在檢察官偵訊時當庭表示願意繳交犯罪所得，並在原審審理中已依檢察官所計算之金額繳交犯罪所得，另一審判決犯罪事實特別背信部分，他是為了維繫公司經營才會臨時挪用，被告願意認罪，並已全數歸還挪用款項，受損害業者已獲實質彌補，並與財團法人證券投資人及期貨交易保護中心達成和解，請求依證券交易法第171條第5項之規定，對被告減輕其刑。他願再捐款公益捐新台幣300萬元，請求宣告緩刑。

二審法官認為被告上訴後，就操縱股價及內線交易造成投資人損害部分，已以338萬755元與投保中心達成調解，此有利於被告之量刑事由為一審未及審酌，被告上訴指摘原判決量刑過重，非無理由，應由二審法院將此部分量刑予以撤銷改判，考量本案3罪犯罪手法及被害人雖不相同，然犯罪目的係為貝里斯商英瑞國際股份有限公司及相關公司之營運，且犯罪時間相隔不遠，應認仍有相當大之關聯性等節，依比例原則、公平及罪責相當等原則，定執行刑為有期徒刑2年。

法官認為，被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，本次係因公司之財務狀況出現重大困難，一時短於思慮，始罹刑章，犯後坦認犯行，並積極彌補損害，可認有相當悔意，信無再犯之虞，為啟自新，爰予宣告附條件（繳交公庫800萬元）緩刑。本案得上訴。