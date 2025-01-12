前保一警2千元找14歲少年洩慾！還LINE同事炫耀　賠錢換緩刑

▲警政署保一總隊葉姓男警員和未成年援交，丟工作又被判刑。（圖／資料照）

記者郭玗潔／基隆報導

警政署保一總隊葉姓男警員上交友軟體認識14歲少年，並以2000元代價和少年性交易。全案經基隆地院審理，法官審酌葉男和受害人達成和解，依他對於14歲以上未滿16歲之男子為有對價之性交行為，處1年徒刑。緩刑5年。

據了解，葉男為內政部警政署保安警察，原應依法從事犯罪偵防工作，卻知法犯法，於去年3月19日上交友軟體HORNET，以暱稱「嗨嗨嗨」認識14歲少年小偉(化名)，並花2千元找小偉援交，經小偉同意後，葉男在同年5月6日下午4點開車到小偉就讀的國中接他放學，再把小偉帶回住處進行性交易1次。

事後少年與同學聊天時，提到與警察援交一事，校方得知後立即通報新北市社會局，社會局再轉報基隆警方，警方隨即介入調查。

檢警調查後，少年證稱，當天葉男載他到住處後，就要求他進行口交，完事後還給了他2000元援交費；葉男同事也作證，表示葉男曾多次透過LINE跟他說「找未成年」、「X未成年」等語，另經還原鑑定葉男手機，獲知葉男手機裝置位置及戳記，皆與少年對話紀錄相符。

庭審時，葉男坦承犯行，法官審酌葉男以後受害者和解並賠償，且自警界辭職，目前待業中、未婚、無子女、家境小康等情，依他對於14歲以上未滿16歲之男子為有對價之性交行為，處1年徒刑。緩刑5年。可上訴。

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