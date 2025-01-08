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看診噁問女患者「可以吸嗎」！中醫師診療椅上狂舔　賠錢換免囚

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲台南中醫師對女患者伸狼爪，挨告賠錢換緩刑。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名蕭姓中醫師在看診時，竟對診療椅上的女患者色問「可以吸嗎」，隨即強行對她舔胸、撫摸私密部位，導致女患者胸部受傷，蕭男也被女患者告上法院。台南地院審理，法官審酌蕭男和女患者達成和解，依蕭男犯強制猥褻罪，處10月徒刑，緩刑3年，並向公庫支付25萬元。可上訴。

判決指出，蕭姓中醫師在台南鹽水區開中醫診所，他於2023年12月8日晚間7點幫女子小美(化名)看診時，趁她仰躺在診療床上，竟直接掀開小美內衣、脫掉內褲，緊盯小美的下體看，聲稱她下體長了異物，又問說「可以吸妳的奶頭嗎」，隨即吸、舔小美胸部，並伸手撫摸她的胸部、腹部、大腿內側，反覆猥褻多次，導致小美胸部有挫傷、撕裂傷。小美逃出診所後馬上到附近超商求救，並報警處理。

庭審時，蕭男坦承犯行，小美也證稱，蕭男的行為都沒有經過她同意，她當天只是去推拿、刮痧，覺得蕭男行徑相當噁心。

台南地院審理，法官審酌蕭男因一時失慮犯下本案，但犯後始終坦認犯行，也已和小美和解、賠償損害，小美也同意給予蕭男緩刑，認為經過偵審程序及科刑宣告的教訓，蕭男應沒有再犯之虞，依他犯強制猥褻罪，處10月徒刑，緩刑3年，並向公庫支付25萬元。可上訴。

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