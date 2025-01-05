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工程師遭機台活活夾死！雇主沒設護罩有過失...賠400萬緩刑2年

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名工程師突開啟CNC機台遭夾死，法院認定雇主未設置護罩等設備有過失，判4月徒刑、緩刑2年。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名王男任職於某精密公司工程師，去年4月操作CNC機台時，原本正在進行加工作業，結果未將機台停機，貿然開啟安全門，並將上半身探入機台內，導致遭夾死，檢方將姚姓雇主依過失致死起訴。法院考量姚男已經向家屬賠償400萬，近日依過失致死判處有期徒刑4月，可易科罰金，緩刑2年。

經查，王男任職於台中市一間精密公司，並且擔任CNC立式綜合加工機工程師。去年4月12日，王男操作機台時，疏於將機台切換成停機狀態，貿然開啟安全門，將上半身探入機台內，因機台持續運作，王男頭部、身體遭壓夾於移動軸與機台外殼，王男被緊急送醫後，仍傷重死亡。

檢方認為，雇主對於電腦數值控制機械具有危險之部分，其作業有危害勞工之虞者，應設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門（護罩開啟便會停機）等設備，但該公司並未設置，就讓王男操作機台，將姚姓雇主依過失致死提起公訴。

台中地院認為，姚姓雇主未盡業務上注意義務，輕忽勞工作業安全，導致職災發生，更導致王男死亡，考量已與王男家屬和解、賠償400萬元完畢，認定姚姓雇主已盡力彌補犯行所造成之損害。

全案依過失致死罪判處姚男4月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年。另該公司犯職業安全衛生法，違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定，致生職業災害罪，科罰金8萬元。

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