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「華爾街女神」無照教操盤撈2千萬！求緩刑遭打臉　更審判2年2月

▲▼華爾街女神,華爾街天后,陳莉婷。（圖／記者孫于珊攝）

▲陳莉婷（左）與母親胡青青（右）。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　

記者吳銘峯／台北報導

自封為「華爾街女神」的女子陳莉婷，明知自己沒有相關金融證照，卻仍開設投顧公司，私下教人投資證券期貨。不少人慕名而來，陳女大賺2000萬元，卻被查出是違法教授投資，遭檢方提起公訴。一審判刑3年，二審輕判1年、緩刑3年，案經撤銷發回，高院更一審時陳女請求判處緩刑，但高院不接受，31日改判刑2年2月。可上訴。

陳女多年前在臉書開設粉絲專頁，自稱「Great老師」，她曾受訪表示，因緣際會接觸股市投資後，從此利用課餘自學自修，賺進第一桶金。2008年間她遭遇金融海嘯重摔，但轉往美國華爾街發展後，卻交出「在華爾街一週內賺入50萬美金」的漂亮成績單。在網友的鼓吹下，陳女2016年間成立達利投顧公司，開班授課。

不僅如此，陳女還曬出與美國前總統小布希等名人合照，取信更多民眾，讓她在短短不到2年的時間內，海削超過2000萬元。台北地檢署查出陳女沒有相關金融證照卻還開班授課，因此依照違反《證券投資信託及顧問法》、《期貨交易法》等罪，提起公訴。

陳女一審遭判刑3年，沒收1877萬元；上訴二審後卻改判有期徒刑1年、緩刑3年。案經撤銷發回，高等法院31日更一審宣判，改判有期徒刑2年2月，但不宣告沒收。其中陳女在更審期間，與不少被害人達成和解，並賠付相當金額，她還試圖向法院請求緩刑，但因為她遭宣告刑2年2月，超過緩刑上限，因此沒有宣告緩刑。本案仍可上訴。

陳女捲入不少司法案件，除了本件違反《期貨交易法》以外，她先前聯手母親胡青青謀奪小姑的財產。2023年9月間找人前來犯案，打算以鐵鎚攻擊小姑頭部，將她打昏後，送進地下室貨車內，載到其他地點製造假車禍。但胡青青在小姑門外持鐵鎚攻擊失敗，小姑大聲呼救，胡女打電話叫陳女上樓，2人合力將小姑推落逃生梯。此時鄰居聽聞呼救出門，救出受傷的小姑，也撞破2人陰謀。陳女與母親一審遭判刑8年，目前上訴二審審理中。

▼自稱華爾街女神的陳莉婷（右），與母親胡青青（中），因家暴殺人未遂案二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼自稱華爾街女神的陳莉婷（右），與母親胡青青（中），因家暴殺人未遂案二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

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