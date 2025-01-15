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尹錫悅未來48小時是關鍵！　公搜處未達「1條件」就得放人

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅未來48小時將成為關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅15日上午在總統官邸被高級公職者犯罪搜查處（公搜處）人員與警方逮捕，目前被送往公搜處接受訊問。根據現行法規，公搜處必須在48小時內完成審訊，並向首爾西部地方法院申請拘留令，否則就要放人。在此期間尹錫悅預計會被拘留於首爾看守所。

公搜處與警方15日凌晨進入總統官邸，並在同日上午10時33分逮捕尹錫悅，將他帶往公搜處。尹錫悅15日上午10時52分抵達公搜處，隨後將展開長達48小時的馬拉松式應訊。

尹錫悅15日上午11時至下午1時已經在公搜處3樓錄影室接受第一階段訊問，由公搜處負責，下午的訊問則會由檢方進行。

▲▼ 南韓總統尹錫悅15日抵達公搜處 。（圖／路透）

▲公搜處必須在17日上午10時33分前取得拘留令，否則就得放人 。（圖／路透）

由於公搜處只能拘留尹錫悅48小時，也就是說公搜處必須在17日上午10時33分前完成調查，並向首爾西部地方法院申請拘留令，以延長拘留時間，否則就必須釋放尹錫悅。在此期間，尹錫悅將被拘留在首爾看守所。

另一方面，由於尹錫悅被拘留，他原定16日出席憲法法院彈劾審判第二次辯論的計劃預計無法成行。根據法規，被捕的嫌疑人只有能在取得調查機關的許可後才能外出，但是公搜處目前正對此案展開高強度調查，因此不可能輕易放行。

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