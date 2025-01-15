尹錫悅「官邸部隊」不甩警護次長命令！　直接放任公搜處逮人

▲南韓總統尹錫悅被逮，接下來48小時將面臨公搜處的訊問。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓高級公職者犯罪搜查處（簡稱公搜處）15日二度挺進總統尹錫悅官邸執行逮捕令，然而與上次被警護處部隊擋在門外無功而返的情況不同，警護處這次並未阻攔公搜處與警方，讓其順利逮捕尹錫悅。而關鍵原因就是警護處長朴鍾俊被逮後，內部人員也不再聽從次長金成勳的命令，才會直接放行公搜處進入。

根據《韓民族日報》報導，公搜處3日首次執行總統逮捕令時，警衛處官員與首都防衛司令部第55警備團的成員聯手組成人牆，全力阻擋調查人員進入官邸，雙方對峙長達5個多小時，最終公搜處為避免發生流血衝突，放棄逮捕行動。

警護處長朴鍾俊與次長金成勳隨後被指控妨礙公務，並被傳喚，而朴鐘俊則是自請離職，由次長金成勳代理公務，而金成勳也成為總統警護處代理處長。

公搜處15日二度執行尹錫悅逮捕令，然而相較於3日的第一次行動，此次警護處的態度發生180度轉變，不但沒有阻止公搜處人員與警方進入官邸，還直接放行，而這也使得調查人員順利突破防線，成功將尹錫悅逮捕。

▲▼總統官邸派出巴士組成車牆，但公搜處人員與警方輕易跨越，也未見警護處人員阻攔。（圖／路透）

報導指出，警護處此次並未組成人牆，也未試圖阻止調查人員從小路進入官邸，場內的巴士車牆甚至還移開道路，讓調查團隊得以順利通過第一和第二道防線，並在進入官邸正門3小時後突破第三道防線，全程並未發生任何肢體衝突。

內部消息指出，警護處自從前處長朴鐘俊辭職後，內部人員明顯動搖，不再完全服從次長金成勳等強硬派長官的命令，有不少中層幹部和警護人員認為，阻止合法逮捕令執行可能會導致自己陷入「妨礙公務」的罪名，因此選擇以「符合法律」的方式應對。這也顯示出警護處內部的分歧和立場的轉變。

▲尹錫悅15日抵達公搜處。（圖／路透）



根據《韓聯社》報導，公搜處與警方調查人員15日凌晨進入位於漢南洞的總統官邸後，並未遇到預期中的抵抗，順利突破由巴士組成的3道防線。他們先是以梯子爬過巴士，穿越第一道防線，隨後從側邊通行繞過巴士，突破第二道防線，最後透過旁邊哨所的鐵門穿越第三道防線進入現場。而全程並未見到警護處人員阻攔，即使切斷鐵絲網，也沒有受到干預。

消息指出，當天現場僅有少數警護處人員與公搜處在進行協調，而大部分警護部隊人員則是選擇在官邸內待命或是休假，以被動形式放任公搜處進入。

據了解，警護次長金成勳副處長與警護本部長李光宇（音譯，이광우）雖主張即使動用武力也要阻止公搜處執行逮捕令，但是大多數警護人員為了避免被指控妨礙公務，根本不甩他們的命令。