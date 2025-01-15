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IKEA驚現北韓商場！金正恩又抄西方品牌　名字logo都懶得改

▲▼北韓商場內出現IKEA等山寨版國際品牌。（圖／翻攝自TikTok）

▲北韓商場內驚現山寨版IKEA，但經營路線卻與原版大相逕庭。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

北韓領導人金正恩近日在平壤市中心的柳京金光商業中心（Ryugyong Plaza）開了一家山寨版宜家（IKEA），不僅名字與瑞典家具零售巨頭一模一樣，就連公司logo也毫無差異，引發外界嘩然，因為聯合國早在2006年便已實施制裁，禁止國際社會向這個共產國家銷售西方產品，同時也讓國際再次將目光聚焦在北韓侵犯智慧財產權一事。

據《太陽報》報導，從北韓官方發布的影片可見，這家宜家販賣的也是家具，店家還試圖重現宜家的倉儲式設計，將販賣的商品都陳列在店內。然而，與宜家標誌性的步入式展示間相比，北韓山寨版宜家的擺設顯得雜亂而簡陋，桌椅被隨意地疊放在一起，燈具、書桌和架子也擺滿一地，全無宜家精心設計、貼近民眾生活樣態的展示間特色。

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對此，宜家方面回應，該公司並未授權任何零售商在北韓營運，強調公司將持續監控智慧財產權侵權行為，並採取適當行動。瑞典的北韓問題專家斯旺斯特羅姆（Niklas Swanström）表示，這是北韓大外宣的典型案例，「在北韓，人們不會發布未經國家允許的影片，加上這段影片發布於TikTok，這是北韓一般民眾無法自由使用的平台，因此這肯定經過了政府的批准，希望能塑造北韓與國際接軌的假象，但實際情況並非如此。」

▲▼北韓商場內出現IKEA等山寨版國際品牌。（圖／翻攝自TikTok）

▲北韓商場內也可見DIOR、CHANEL等山寨版國際品牌。（圖／翻攝自TikTok）

除了宜家外，影片還展示了其他仿冒西方品牌的商店，如DIOR、CHANEL、adidas等，不過商場內幾乎空無一人，引發外界對其實際運營狀況的質疑。專家指出，中國是北韓最大的貿易夥伴，因此這些商店所販賣的產品，很可能是中國製造的贗品，或是從中國走私進北韓的商品。也有觀點指出，這可能只是北韓的宣傳活動，商店實際上並未正常營運。

報導稱，金正恩所領導的北韓早有製造山寨品以躲避國際制裁的前科。2019年，北韓曾生大量產假鬍鬚、假髮與化妝品，並標示為「中國製造」以逃避出口禁令。今年早前，北韓還曾發布影片，偽造其國民上網的片段，以掩飾其國內對網路自由的壓制行為。

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