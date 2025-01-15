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小學花圃異常隆起！一挖驚見「整顆頭顱」　警急佈監控戒護上下學

▲▼鋤頭,挖,埋。（圖／VCG）

▲日本一所小學的花圃挖出一顆鹿的頭顱，警方隨即展開調查，並加強校園安全。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本岐阜縣的中有知小學9日在校內花圃挖出一顆頭顱，引發社會關注。警方調查後證實這是一顆鹿頭，但認為有人故意將鹿頭埋入土中，目前正對此展開調查，並架設監控加強學校周邊的安全措施。

NHK引述市教育委員會消息指出，位於美濃市的中有知小學剛在8日打掃過花圃，但校務員隔天卻發現花圃有一處異常隆起，上方還有腳印踩踏的痕跡，於是校方決定在放學後挖開泥土，不料竟赫然發現一顆鹿頭，嚇得校方立即報警。

警方透露，這顆鹿頭大小約為50公分，脖子上還附著部分骨頭，但未見鹿角，身體其餘部位也不知所蹤。校務員描述，校方8日整理花圃時並未察覺任何異常，認為鹿頭可能才剛被埋入土中。

目前，市教育委員會已在學校周邊安裝監控，並要求警方在上下學時段加強警戒。警方初步判斷這起事件背後可能涉及惡意行為，正全力調查鹿頭來源及埋藏動機，力求儘快釐清真相，保障學生的安全與校園環境的穩定。

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日本日韓要聞中有知小學鹿頭頭顱花圃

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