檢警派10倍人力直搗官邸！　「動員5000人」順利逮捕尹錫悅

▲ 檢警15日凌晨前往總統官邸執行逮捕令。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）宣布於15日上午逮捕總統尹錫悅，相較3日的第一次逮捕行動，第二次動員近10倍檢警人力，不過負責尹錫悅維安的總統警護處態度和上次明顯不同，未強烈阻止檢警越過防線，使逮捕過程意外順利。

綜合《京鄉新聞》等韓媒，據警察廳說法，15日派出首爾警察廳轄下機動隊的54支小隊及約160輛巴士，每支小隊約有60人，約動員逾3200人，負責維持官邸周邊集會秩序，相較第一次逮捕行動的2700人多出500人。

回顧3日首次逮捕行動，僅派出公搜處30人、警察特別調查團120人等共150人，當時雖有逾100人進入官邸，但與總統警護處及軍方逾200名人員對峙，約5小時26分後撤退。

第二次逮捕則投入隸屬首都圈警察廳的安保調查隊及廣域調查團調查官等約1000人，公搜處共52名檢察官及調查官等人員中也有逾40人出動到逮捕現場，準備進入官邸，相當於上次的10倍左右。加上機動隊警備人員，檢警人力估計達到5000人。

檢警原先預期二次逮捕行動可能演變成3天2夜的長期抗戰，不過15日凌晨進入官邸過程中未遭遇預料中的反抗，順利突破由巴士組成的3道防線。總統警護處未強烈阻止，態度與3日形成強烈對比。