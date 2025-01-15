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尹錫悅被逮後待遇曝！獨居3坪單人牢房　今天晚餐還能吃烤肉

▲▼ 南韓總統尹錫悅15日抵達公搜處 。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅15日抵達公搜處接受審訊的畫面曝光。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓總統尹錫悅15日在總統官邸遭逮，並被送往公搜處接受訊問，成為南韓首位被捕的現任總統。路透社整理了尹錫悅接下來將面臨的預期發展，表示尹錫悅恐需接受長達48小時的馬拉松應訊，並被羈押在單人牢房中。

▲▼尹錫悅的支持者聚集在官邸外抗議，更一度與警方發生推擠衝突。（圖／路透）

▲公搜處前往總統官邸逮捕尹錫悅時，支持者聚集在外抗議，更一度與警方發生推擠衝突。（圖／路透）

尹錫悅被禁自由出入公搜處　特設房間供休息

尹錫悅目前已被帶至南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處，CIO），調查其在去年12月3日爆發的戒嚴風波中所扮演的角色。報導稱，公搜處事一個成立於2021年的獨立機構。這個單位專門負責對總統等高官及其家人展開調查，但無權作出起訴，案件需轉交檢察官辦理。為審問尹錫悅，公搜處事先準備了厚達200頁的問題，並由公搜處處長親自訊問。

據韓聯社報導，公搜處在當天上午11時開始對尹錫悅進行了2個半小時左右的訊問，之後稍作休息，並於下午2時40分繼續審訊。據悉，尹錫悅被捕後，當局為他提供的午餐是便當，而訊問室對面也有可供休息的房間，裡面有一張沙發，可讓尹錫悅稍作休息。然而，考慮到訊問時間可能較長，加上警衛等問題，尹錫悅不被允許自由出入公搜處大樓。

▲▼南韓總統尹錫悅被捕後，員警與調查人員集體離開總統官邸。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅被捕後，員警與調查人員集體離開總統官邸。（圖／路透）

時間到就要放人！公搜處將展48hrs馬拉松式審訊

根據現行法規，公搜處在逮捕尹錫悅後，須在48小時內完成審訊，並最晚於當地17日上午10時33分前，向首爾西部地方法院申請拘留令，延長拘留期限最長20天，否則就要放人。公搜處目前由處長吳東雲帶領僅9名檢察官負責調查尹錫悅的案件。機構內部人力不足，使得當局是否能在20天內完成對尹錫悅的全面調查並順利起訴，成為外界質疑的焦點。

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▲韓媒此前曾展示朴槿惠監獄房間的示意圖。

尹錫悅獨居3坪單人牢房　早睡早起每天吃夠2500大卡

尹錫悅預計會在公搜處完成調查後，被轉移至實際位在京畿道義王市的首爾看守所。由於尹錫悅身份不同，因此拘留令被批准後，他預計會被關押在約10平方公尺（約3坪）大小的單人牢房。相反，如果拘留令被駁回，他將立即被釋放。

報導稱，此前，前總統李明博和朴槿惠被關押在首爾看守所時，也分別住在了13.07平方公尺和10.08平方公尺的單人牢房中。尹錫悅抵達首爾看守所後，必須先接受身份檢查和簡單的健檢，並按照看守所的生活步調，在清晨6時30分起床，並於晚間9時熄燈。

根據南韓懲教署，首爾看守所每日會為嫌犯和受刑人準備總熱量達2500大卡的餐點，餐費為每餐1600韓元（約新台幣36元），而首爾看守所今晚的菜色分別為豆芽湯、烤肉、泡菜、生菜、辣椒及包醬。當被問及是否準備好羈押尹錫悅時，首爾看守所的一名官員表示不願回應。

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