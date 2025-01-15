還原尹錫悅被捕狀況！　議員曝：他只吃吐司「沒睡好又肚子餓」

▲ 尹錫悅15日上午抵達公搜處 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅15日因主導內亂嫌疑被捕，正接受高位公職者犯罪搜查處（公搜處）訊問，目前持續行使緘默權，不願配合調查。據報他被捕前曾在官邸與議員會晤，親口表示將前往公搜處接受調查，還無奈表示，「在這種情況下，剩下的2年半任期還有什麼意義呢？」

根據《韓聯社》，尹錫悅上午在官邸會見為阻止檢警逮捕行動而來的國民力量議員，進行約90分鐘會談。會中他向議員表示，「公搜處調查、聲請拘捕令和執行的過程都是非法的，我不能屈服」，但「若繼續抵抗下去，警察和（總統）警護處、我們的青年之間可能會因武力衝突發生流血事件，所以我決定接受（調查）。」

尹錫悅說道，既然不論是在官邸還是在公搜處，都無法隨心所欲行動，「不如進去還比較好」，「今天清楚見識到左派司法卡特爾有多可怕又無法無天」，「還好看見左派的真面目」，「雖然我遭遇困難，但若各位國民、我們的青年能夠真正了解國家的實際情況，了解自由民主主義的珍貴，不是很有意義嗎？」

會談結束後他一一和議員握手說道，「天氣這麼冷，為了我真是辛苦了，真是抱歉」，最後叮囑「希望黨和國民能夠守護自由民主主義」，接著就坐上在官邸前等候的車輛離開，一邊揮手回應議員的支持。

據報總統秘書室室長鄭鎮碩及尹錫悅律師團也在場，第一夫人金建希則在面談剛開始時短暫露面，並向部分議員致意。議員權泳臻會談過後向記者透露，「他（尹錫悅）說前一天晚上幾乎沒睡，看起來非常疲憊」，金建希也是「臉色很不好」。

另一名議員尹相炫在公搜處受訪時還原尹錫悅被捕當下情形，「年輕的檢察官出示逮捕令一張一張說明之後，他（尹錫悅）就說『知道了，走吧』」，還透露尹錫悅「凌晨1點才睡，2點半就因為電話醒來，且赴公搜處之前「只吃了幾片吐司」，因此又餓又睡眠不足。

公搜處於上午11時（台灣10時）在政府果川大樓的錄影調查室對尹錫悅展開嫌疑人調查，但截至下午1點半的2.5小時訊問過程中，尹錫悅持續行使緘默權，未回答任何問題。