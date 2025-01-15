民眾黨中委政見發表！有人喊建立罷免制　他拋「收回2／15黨主席補選」

記者袁茵／台北報導

民眾黨將於19日舉辦中央委員、中評委選舉，此次有17人搶9席票選中央委員，並於13日預錄政見發表會、14日正式播出，其中有候選人李彥慶喊出建立中央委員、中評委罷免制度；另也有一名候選人沈偉平說，當選後要立刻召開中央委員會，將原訂2月15日要進行的補選黨主席通知收回，凝聚共識後再擇期公布。

民眾黨將於1月19日下午1時30分，在集思交通部國際會議中心舉辦中央委員暨中評委選舉，同時也將召開第3屆第1次黨員代表大會。此次17人符合資格挑戰民眾黨中央委員選舉，搶9席票選中央委員、3席候補；中評委部分，則有14名候選人搶7席中評委、候補2席。

▲民眾黨中央委員選舉政見發表會，圖為黃瀞瑩。（圖／YouTube／民眾之聲，以下皆同）

而民眾黨也於13日晚間於台玻大樓預錄政見發表會，14日晚間播出中央委員影片，15日晚間播中評委影片。此次中央委員一人有5分鐘發言時間，依序由候選人張凱鈞、楊大緯、陳世軒、黃瀞瑩、林碩彥、許瑞宏、蔡壁如、葉國文、沈偉平、林昭印、莊貽量、李彥慶依序發表，而候選人馮啟彥、林靖冠、孫正華、許正憲、江和樹則未到。

身為「雙北年輕世代」勢力的陳世軒、黃瀞瑩，皆是喊出要扮演基層黨員與中央黨部的橋樑，傳遞地方聲音、加強基層與中央溝通，另要拓展異溫層、佈局2026九合一選舉並超越2022選舉。

另一名「雙北年輕世代」勢力的李彥慶開場先喊出，「未來我不會參加任何的民意代表，所以我並沒有增加知名度的需求，會把所有的版面全部留給要選舉的人」，並要推動黨務預算責任化，將每一筆預算花在刀口；另李彥慶也說，要限縮中央委員權力、同時避免中評委權力壟斷，因此要「建立中央委員、中評委罷免制度」，讓不適任的人能被淘汰。

「蔡派」的張凱鈞拋出「走出同溫層」，爭取90％以外的人支持，並進階優化地方資源分配；蔡壁如也透過手板列出「四大政見」，包括「政治的信念就是相信，理性地與民眾對話」、「面對問題、解決問題、務實的對策、勇於承擔」、「用數據說話，用科學找解方」、「扮演制度的捍衛者，民眾的代言人」。

蔡壁如提及，期待在野的第三勢力能夠結合起來，結合成一片又一片的小草，如果民眾黨支持者有20%以上，「執政黨還可以這樣子放任北檢對待柯文哲、把柯文哲往死裡頭打嗎？」並談到諸葛亮的「隆中對」為尋找盟友，團結一切可團結的力量，以及建立地方組織全力爭取人民的支持，2026地方選舉集中有限力量在新竹、嘉義、竹北、彰化。

此外，非屬任何派系的沈偉平表示，下午3時30分收到黨中央的信，內容是要進行黨主席補選，但不能理解新任黨代表於今年1月1日上任，4天後就要選出新任中央委員、中評委，結果黨內最大的重要事物「補選黨主席」卻未向新的黨意溝通，所以若當選中央委員，第一提案就是「立即召開中央委員會，要求黨中央將（補選黨主席）通知收回」，必須要以最新的民意跟黨意溝通，凝聚共識之後再擇期公佈。