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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘為何點燃大罷免潮？　媒體人分析：就是逼宮賴清德

▲▼民進黨中常會,賴清德,柯建銘。（圖／民進黨提供）

▲民進黨主席賴清德、立法院黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨總召柯建銘拋出「雙罷議題」，喊話不只罷免立法院長韓國瑜，連國民黨區域立委全都要罷，引起外界議論為何有此動作。對此，媒體人單厚之昨（14日）表示，柯建銘現在就是逼宮賴清德，原本這些事，可以做不可以說，但柯把它攤在陽光下，就要看賴清德要不要認。他認為，大罷免到來，賴清德政府什麼事都不用做了，不出來踩煞車，政局繼續亂，最後無法收拾，還是要請老柯出來搞定，連民進黨原本被打壓的派系，都會靠這個機會復活。

單厚之於節目《關鍵時刻》表示，柯建銘現在就是逼宮賴清德，打著綠旗反綠旗，現在的所有動作都是賴清德跟青鳥的邏輯，可是原本這些事情，可以做不可以說，柯建銘說出來等於把它攤在陽光下，看賴清德要不要認。

單厚之表示，大罷免這件事，誰開第一槍誰倒楣，因為會被認為是亂源，就像打人一樣，誰先出手誰先錯，但柯建銘喊出來了，所以未來只要有大罷免，責任都會在民進黨，大家都會認為是民進黨做的。

單厚之認為，柯建銘現在就是把話喊死，明明賴清德要找韓國瑜喝咖啡，但柯明知3分之2門檻罷不過，還是天天喊罷免韓國瑜，把整個水搞濁了。

最後，單厚之強調，將來如果大罷免到來，賴清德政府這一年什麼事都不用做了，問題是賴清德要不出來踩煞車？不出來踩煞車，政局就繼續亂下去，亂的責任都在賴清德身上，最後無法收拾時，還是要請老柯出來搞定，而且等到那時候不是老柯一個人出來，而是民進黨原本被打壓的派系通通都會出來，都靠這個機會復活。

▼資深媒體人單厚之。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼資深媒體人單厚之談民進黨蔡賴配可能。（圖／記者林敬旻攝）

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