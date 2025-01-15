民眾黨收到「4袋不明液體」　女冒用林珍羽名義寄出被起訴

▲台北市議員林珍羽遭人冒名寄送包裹給民眾黨同志。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

去年雲林縣麥寮鄉長補選期間，陳姓女子冒用民眾黨台北市議員林珍羽名義，寄送包裹給麥寮鄉長候選人林宜豊和雲林縣議員陳乙辰，包裹內共有4袋不明液體，疑似民眾黨黑粉惡搞，林珍羽氣得報案追兇，陳姓女子到案後坦承，為了幫候選人加油，所以送些自調養生品表達支持，台北地檢署15日依偽造私文書罪嫌起訴陳女。

起訴指出，陳姓女子是在2014年4月10日上午，先到新北市中和區的郵局，寄送裝有「6罐鋁罐、1罐沐浴乳、3袋不明液體、1盒香皂」的包裹，送到雲林縣議員陳乙辰服務處，包裹上的寄件人簽名是「林珍羽」。陳女在同一天另外到超商門市，寄出「1袋不明液體、2個麵包」給林宜豊服務處，同樣署名寄件人是「林珍羽」。

2位民眾黨同志打電話確認包裹來源時，林珍羽發現自己遭到冒名寄件，憤而提告，檢警根據包裹寄出地進行追查，發現真正寄送人是陳姓女子，原以為陳女是民眾黨黑粉惡搞，但陳女表示寄送包裹是為了要幫候選人與民代打氣，裡面附上的是她自己用酵素、綠茶粉等健康食材調製的養生飲品，並無惡意。

檢察官調查後，認為陳女擅自簽署「林珍羽」的名字，以「林珍羽」名義寄送包裹，已經觸犯《刑法》行使偽造私文書等罪嫌，依法提起公訴。另外林珍羽認為遭冒名足以毀損名譽部分，檢察官認為陳女只是單純偽簽，並沒有指摘或傳述妨害林珍羽名譽的事項，因此不構成誹謗罪的要件。