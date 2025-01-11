難忍情婦一直逼婚！男勒死她後「凍屍藏冰箱」　停電飄腐臭才被揭發

▲印度一名男子將情婦殺害後，藏屍於租屋處冰箱8個月，最近才被當地警方揭發。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度中央邦已婚男子帕蒂達爾（Sanjay Patidar）疑因無法承受情婦逼婚的壓力，在2024年6月勒死對方後，將屍體藏於租屋處的冰箱長達8個月，直至租屋處日前因斷電傳出異味，警方前往調查，在冰箱發現腐爛屍體，才讓這起駭人命案被揭發。

NDTV引述警方調查結果指出，帕蒂達爾與30歲的情婦帕佳帕蒂（Pinky Prajapati）維持了5年的不正當關係。期間，情婦多次要求帕蒂達爾和妻子離婚並與她結婚，卻屢遭拒絕。警方推測，帕蒂達爾因不堪情婦逼婚壓力，而在2024年6月與友人聯合殺害情婦，並在事後將遺體捆綁起來塞入冰箱，以掩蓋罪行。

房東施裡瓦斯塔瓦（Dhirendra Shrivastava）指出，自己在2023年6月將房屋出租給帕蒂達爾，對方一年後搬離，但將部分東西留在了主臥和書房內，並聲稱日後會將東西搬走。今年1月，房東重新出租房子後，將帕蒂達爾的冰箱斷電，豈料冰箱幾天後傳出屍體腐敗的強烈惡臭，引發鄰居報警。

2025年1月10日，警方在冰箱內發現一具身穿紗麗（saree，印度傳統服飾）、戴著珠寶、雙手被套索纏繞的腐爛屍體，經調查後確認死者為帕佳帕蒂。警方表示，帕蒂達爾為了存放遺體，特意將將冰箱的架子全部移除，並推測帕蒂達爾偶爾會回到租屋處檢查冰箱狀況，以確保罪行不被發現。

警方透露，此案與德里在2022年發生的另一起謀殺案驚人相似。當年，一名男子勒死同居伴侶後，將屍體分屍藏於冰箱，接著再將屍塊分散丟棄在首都各處，以逃避偵查。最近被揭發的新案件再次引發了社會對婚姻關係的關注，而警方也正展開進一步調查，以追緝嫌犯及其同夥。