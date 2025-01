卡車司機幸運贏4千萬大獎翻身富翁　卻因「沒分錢」被4同事提告

▲中獎男被同事控告。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

加拿大一名男子買樂透贏得200萬加幣(約台幣4,599萬元)大獎,然而後來卻被同事控告,當初明明是大家一起合資購買彩券,他卻自己獨吞獎金,他則堅稱中獎彩券用的是自己的錢,近來法院判決結果出爐。

來自加拿大卑詩省(British Columbia,英屬哥倫比亞省)薩里(Surrey)的男子曼迪普(Mandeep Singh Maan),2022年8月購買彩券幸運贏得200萬加幣大獎,讓原本是卡車司機的他翻身變富翁。

A Canadian man taken to court by coworkers for $2M lotto jackpot gets to keep his winnings https://t.co/X0d3nOKEB5 pic.twitter.com/ZxPZJeIV75