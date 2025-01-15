卡車司機幸運贏4千萬大獎翻身富翁　卻因「沒分錢」被4同事提告

▲中獎男被同事控告。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名男子買樂透贏得200萬加幣（約台幣4,599萬元）大獎，然而後來卻被同事控告，當初明明是大家一起合資購買彩券，他卻自己獨吞獎金，他則堅稱中獎彩券用的是自己的錢，近來法院判決結果出爐。

來自加拿大卑詩省（British Columbia，英屬哥倫比亞省）薩里(Surrey)的男子曼迪普(Mandeep Singh Maan)，2022年8月購買彩券幸運贏得200萬加幣大獎，讓原本是卡車司機的他翻身變富翁。

A Canadian man taken to court by coworkers for $2M lotto jackpot gets to keep his winnings https://t.co/X0d3nOKEB5 pic.twitter.com/ZxPZJeIV75 — National Post (@nationalpost) January 15, 2025

曼迪普和4名同事Balvinder Kaur Nagra、Sukhjinder Singh Sidhu、Binipal Singh Sanghera 、Jeevan Pedan平時有一起集資購買彩券的習慣，4人原本完全不知道曼迪普中大獎的消息，事後在網路上看到消息後，懷疑曼迪普可能是用大家集資的錢購買彩券，決定提出控告。

曼迪普一直堅稱彩券是用自己的錢所買。近來法院判決結果出爐，法官認為，由於沒有足夠證據能顯示曼迪普是使用集資的錢購買彩券，且5人間也沒有「具法律效力的協議」規定若曼迪普中獎一定要分給其他人，最後判決他可以獨得獎金，「中獎原本應該是一件開心的事情，可悲的是，這往往也破壞了人與人之間的關係」。

