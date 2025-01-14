曾多次躲過死神！辣妹DJ峇里島度假突然墜樓亡　5天前才拍熱舞片

▲身為DJ的米爾斯在當地十分有人氣。（圖／翻攝自Instagram／djcourtneymills）

記者李振慧／綜合報導

澳洲37歲知名模特兒、女DJ和OnlyFans明星米爾斯(Courtney Mills)，傳出在峇里島旅遊探望寵物犬時，突然從住處的陽台墜落身亡。消息傳出後引發粉絲震驚與不捨，如今網路上傳出，事發前5天她曾在陽台上熱舞的影片，目前家屬尚未對外公布死因。

來自澳洲墨爾本的37歲女子米爾斯，在Instagram與Soundcloud擁有15萬與2.5多萬名粉絲，10日傳出她在峇里島住處意外墜樓的消息，重傷的她被緊急送醫後雖然多次接受手術，仍於12日被宣告身亡。

家人在網路上公布米爾斯不幸逝世的消息。姊姊基亞娜(Kiana)表示，事件發生後，她和母親立即飛到印尼陪伴妹妹，然而其傷勢太嚴重最後仍無法挽救，身為DJ的妹妹十分熱愛自己的工作，是一顆閃亮的明星。

當地媒體報導，時常前往峇里島的米爾斯，已經把峇里島當作是自己的第二個家，不過她在當地卻多次傳出事故。2年前曾不小心從樓梯上摔下來，導致頭部出血，2018年在當地參加婚禮時也遇上嚴重車禍，和當時的男友都受重傷。

家屬目前沒有對外詳細說明米爾斯死亡的細節，僅透露當地警方認為事件是意外。米爾斯事發前5天曾分享在陽台上熱舞的影片，消息傳出後引發大量粉絲前往影片底下留言，為這名擁有美麗靈魂的出色DJ哀悼。