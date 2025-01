億分之一機率！男在家車窗突然被擊破　驚喜找到「2cm黑隕石」

▲男子車窗被隕石擊中。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名男子在家時聽到外面傳出一聲巨響,他以為是附近有人在放煙火,沒想到隔天外出時,發現車子的擋風玻璃被砸碎,並在附近撿到一顆約2公分的黑色閃亮石頭,竟然是隕石。

居住在沃里克郡亞芬河畔斯特拉福區(Stratford-upon-Avon)的55歲男子巴特勒(Paul Butler),近來全家人在家看電視時,所擁有的汽車竟然被隕石打中,讓他非常驚喜。

Family find their car windscreen smashed - and they couldn't believe the culprithttps://t.co/6rrHzmIMW6 pic.twitter.com/hIBo2BolgO