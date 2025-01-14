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億分之一機率！男在家車窗突然被擊破　驚喜找到「2cm黑隕石」

▲▼車子,車窗,車禍,打破,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男子車窗被隕石擊中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子在家時聽到外面傳出一聲巨響，他以為是附近有人在放煙火，沒想到隔天外出時，發現車子的擋風玻璃被砸碎，並在附近撿到一顆約2公分的黑色閃亮石頭，竟然是隕石。

居住在沃里克郡亞芬河畔斯特拉福區(Stratford-upon-Avon)的55歲男子巴特勒(Paul Butler)，近來全家人在家看電視時，所擁有的汽車竟然被隕石打中，讓他非常驚喜。

巴特勒的12歲兒子內森(Nathan)是當時第一個發現隕石的人，他表示，「我在汽車周圍查看時，發現前輪旁邊有一個黑色亮亮的小石頭，跟路上其他石頭長得很不一樣」。

巴特勒表示，兒子找到的這顆奇異石頭，外觀看起來好像被燒過一樣，簡單用磁鐵進行測試後，發現這顆石頭疑似是隕石。一家人後來上網查詢，得知被隕石砸中的機率是億分之一，讓他們決定去買樂透，期待好運能夠再次降臨。

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