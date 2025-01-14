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洛杉磯女度假時滑TikTok影片　意外目睹「自己家被野火燒毀」

▲▼美國加州洛杉磯郡野火連燒數天，高級住宅區「太平洋帕利塞茲」淪為廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯野火造成數十萬棟民宅被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯近來遭野火侵襲，當地一名女子表示，野火事件發生時她人剛好在外地度假，透過網路查看相關影片時，看到其中一棟房子覺得非常眼熟，沒想到就是自己的房子。

56歲女子蘿拉(Laura Camuglia-Byrnes)在網路上分享，近來她帶著寵物貓和狗在加州約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)度假時，突然收到2名女兒傳訊息通知所住的社區正遭到野火侵襲。

@laurabyrnesintheworld Just thinking about that time my house burned down #eatonfire #altadenafire #altadena #palisadesfire #beforeandafter ♬ original sound - Laura Byrnes Design

蘿拉擔心社區情況，上TikTok搜尋火災相關影片，結果看到自己家遭到大火焚燒的畫面，「我在其中一段影片中看到我家，真的是太震驚了，當我得知整個社區幾乎消失時，老實說很難只關心自己的房子」。

蘿拉表示，她和2名女兒住在那個家長達13年，雖然幾乎所有財產都被燒毀，但她還是很慶幸所有家人與朋友在這場火災中都及時撤退與逃離，「我覺得我剛好不在家真是一個奇蹟，為自己還活著感到慶幸」。

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