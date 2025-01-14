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新手運超強！　男人生第一次買彩券「中1億元大獎」傻：不敢相信

▲▼彩券。（圖／示意圖／達志影像）

▲男子第一次買彩券就中獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納一名男子首次購買彩券，就幸運贏得500萬美元（約台幣1億多元）大獎，領獎時開心表示，這張彩券是常買樂透的爸爸幫他選的，不敢相信自己第一次玩就中獎。

居住在北卡州伯恩斯維爾(Burnsville)的男子艾倫(Jarrett Allen)，在當地商店Riverside General Store花費30美元（約台幣992元）購買了一張200X The Cash刮刮樂彩券，沒想到第一次買就中500萬美元大獎。

艾倫10日領獎時表示，因為爸爸平時有買彩券的習慣，他因為好奇也跟著買看看，這張彩券還是爸爸幫他挑的，當他發現自己中獎時不敢相信，「我覺得這不是真的，還以為是自己看錯了」。

根據彩券公司規定，艾倫可以選擇在20年內分期領完500萬美元所有獎金，也可以選擇一次領取300萬美元（約台幣9,924萬元）獎金，他最後選擇一次領取，計畫把獎金的一部分用來幫助父母，剩餘則會拿去投資。

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