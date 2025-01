新手運超強！　男人生第一次買彩券「中1億元大獎」傻：不敢相信

▲男子第一次買彩券就中獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅來納一名男子首次購買彩券,就幸運贏得500萬美元(約台幣1億多元)大獎,領獎時開心表示,這張彩券是常買樂透的爸爸幫他選的,不敢相信自己第一次玩就中獎。

居住在北卡州伯恩斯維爾(Burnsville)的男子艾倫(Jarrett Allen),在當地商店Riverside General Store花費30美元(約台幣992元)購買了一張200X The Cash刮刮樂彩券,沒想到第一次買就中500萬美元大獎。

Jarett Allen of Burnsville bought a scratch-off on Thursday and won a $5 million prize! “It was the first lottery ticket I’ve ever bought,” Allen laughed. His 200X The Cash ticket was from Riverside General Store on U.S. 19 East. Congratulations, Jarett! https://t.co/FyM69WrqUx pic.twitter.com/AaEJyEHsbX