台鐵票價調漲2／5送董事會　陳世凱喊符合2條件將支持

▲台鐵票價調漲案預計2月5日再報董事會討論。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價凍漲30年，公司化元年面臨120億元虧損，台鐵公司預計2月5日董事會再送票價調漲案審查，交通部長陳世凱表示，董事會提出版本，目前為報酬率3%方案，台鐵票價已經到要務實討論階段，若社會大眾都能接受，符合立院公式規定，交通部都會支持。

台鐵董事長杜微昨表示，原規劃提出合理報酬率3%的票價調整方案，不過考量中長途競爭力，預計2月董事會將提報「報酬率低於3%」方案。

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交通部長陳世凱今受訪表示，台鐵公司預計過年後，也就是2月5日將召開董事會提出票價合理化版本，目前是報酬率3%版本，是通過立院修訂公式算出來的，台鐵票價30年沒有調整，已經到了要務實討論的階段。

陳世凱指出，台鐵已經公司化，目前面臨很多虧損，但並非台鐵和員工不夠努力，有些是配合政策導致的虧損，也有些是因為去年天災特別多，包括地震和颱風，鐵道局和台鐵工程面都很辛苦，已經到了要務實討論階段。

陳世凱強調，如果合理或合宜，交通部態度是開放，會是支持的，也要拜託台鐵跟社會和旅客溝通說明，且要做得更好，讓民眾接受度更高，若社會都能接受，合乎立法院規則和規定，交通部都會來支持。