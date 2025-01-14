住宿索備品要收費「民眾喊抵制國旅」　陳世凱：台灣還是很好玩

▲今年起旅宿業不能主動提供一次性備品，不少業者改收費提供。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

春節平均訂房率為41.28%，由於今年起旅宿業配合環保政策不得提供一次性備品，旅客若索取，部分業者要付費才提供，引發變相漲價質疑，有民眾喊抵制國旅。對此，交通部長陳世凱表示，備品政策配合環境部限塑政策，希望不要為了備品抵制，台灣還是很好玩，今年國際客來台將以1千萬人次為目標。

春節9天連假將至，根據觀光署最新統計，春節平均訂房率為41.28%，陳世凱表示，因為今年春節天數比較長，出國人數很多，國旅今年春節訂房率則與去年春節持平，不過國旅希望能再加強。

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由於旅宿業今年起不再主動提供一次性備品，但若民眾有需求向業者索取，部分業者仍可免費提供，但也有業者要收費才提供，引發民眾質疑變相漲價，甚至喊出抵制國旅。

陳世凱指出，旅宿業備品是配合環境部限塑政策，希望國人也能支持這樣的政策，「台灣還是很好玩，不要為了備品抵制，希望能多看、多玩，台灣是一個很值得玩的地方。」他說，因為匯率因素，出國玩讓台幣變很大，不管是去日本或韓國都很划算，確實讓國旅壓力很大，未來會繼續努力。

▲交通部今舉辦新春記者會，交長陳世凱主持。（圖／記者李姿慧攝）

至於如何振興國旅，陳世凱表示，「國旅要身體力行，要自己出去玩，不過擔任部長後時間比較少，以前每個月會帶家人國旅住兩次飯店，未來可以推一個系列『部長帶大家去玩透透』，大家一起來努力。」至於國旅房價有其市場機制，未來也會再協助業者，另外該協助的補助，也會盡量協助。

他說，這次旅宿業備品問題，因為環境部有這樣政策，觀光旅館需要配合，因此有些負擔，觀光署也一直再協助，至於勞動成本和缺工問題，也希望市場往良性方向發展。

另外，去年國際旅客來台有786萬人次，陳世凱表示，希望今年新的一年，能把去年沒做到的，今年把它做到，有人說這樣是不是太過沒有企圖心，不過他個人比較務實一點，「之前沒有達到的目標，現在要把它達到，也就是今年要達到一千萬國際旅客來台，不管是民航局和桃機航班、航點，以及觀光署，都會一起來努力，爭取國際旅客來台灣。」