尪周末常回公婆家！女好奇查超市「會員卡點數」　意外發現外遇

▲女透過老公的會員卡積點紀錄發現外遇。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

許多人購物時都會有累積紅利優惠的習慣，然而澳洲一名女子在老公獨自返家探親時，透過追蹤丈夫超市會員卡的紅利點數紀錄，意外抓到對方外遇。

在當地提供私家偵探服務的女子凱西(Cassie Crofts)在網路上分享，她有一個女客戶懷疑丈夫可能出軌，所以請她幫忙調查。女客戶表示，老公最近時常獨自回新南威爾斯州的老家探親，但以前明明很少回去，讓她產生懷疑。

凱西表示，他們查了女客戶與老公的共用信用卡，只發現他常去消費的店名，沒有太大的實質幫助，所以她建議女客戶檢查2人共用的超市會員卡，裡面會顯示消費店地址，結果對方發現老公沒有在新南威爾斯州消費，反而常在昆士蘭州郊區當地商店購物，而該地點剛好是老公前女友住的地方。

凱西在影片中表示，這名男子貪小便宜的行為，沒想到讓他付出慘痛代價，「老兄，你在商店可能省了10澳幣（約台幣203元），但離婚的費用可是非常昂貴的」。

影片曝光後獲得許多網友留言，「我也是透過會員卡發現外遇」、「我查詢會員消費紀錄時，發現我丈夫買了保險套和兒童用品，可是我們沒有小孩」、「哇，我不知道看消費紀錄可以查到地點」，還有網友開玩笑表示，「希望他們累積的點數最後全給了那名人妻」。