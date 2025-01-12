腦麻童星被野火燒死！逃不及喊「媽，丟下我吧」　母目睹兒遭吞噬

▲賽克斯的母親雪莉證實兒子死於洛杉磯野火。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國洛杉磯野火延燒至第5天，截至12日已席捲大洛杉磯地區約157.8平方公里的土地，摧毀超過1.2萬棟民宅與建築，迫使逾15萬人撤離，並造成至少16人喪命。其中，澳洲的32歲前童星賽克斯（Rory Callum Sykes）因為來不及逃生，而在野火中不幸去世。他的母親雪莉（Shelley Sykes）9日已在網上證實這一消息，並表達深切哀痛。

據CNN報導，賽克斯自出生以來就患有腦性麻痺，雙目失明，但他卻並不因此喪志，還創立了慈善組織Happy Charity，希望為受傷的人帶來希望、快樂和健康。據賽克斯的母親透露，1月8日當天，野火燒到了賽克斯位於馬里布（Malibu）的住處，儘管母親迅速使用水管撲滅自家屋頂的火焰，但由於供水系統失效，因此無法救火。

賽克斯見狀不斷囑咐母親趕快離開，但由於她的手骨折了，無法將賽克斯抬出火場，因此母親只好開車到400公尺外的消防局求助。然而，雪莉抵達消防局後，消防員卻告訴她當地已經沒水了，完全無法撲滅火勢，而雪莉帶著消防員一起回家時，賽克斯所在的房子已被完全燒毀了，而賽克斯也不幸罹難。

賽克斯的母親形容，兒子是一個「無與倫比的天使」，他一生充滿熱情地環遊世界，並為全球各地的殘疾人士提供激勵和支持，「他在危急時刻還對我說，『媽，妳就丟下我吧（mom leave me）』，但沒有哪個母親會這樣拋下孩子，我的心都碎了。」

報導稱，賽克斯過去曾活躍於娛樂圈。他除了在1998年參演英國電視劇Kiddy Kapers外，2003年還曾和母親一起登上澳洲電視節目《與凱里-安妮的早晨》（Mornings with Kerri-Anne）分享自己的激勵故事。澳洲外交與貿易部發言人表示，當局已知悉賽克斯在洛杉磯野火中不幸離世的消息，並正與地方當局合作，向其家人提供領事協助。