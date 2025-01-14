　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本專家示警：巨大地震發生可能性確實逐漸升高

▲▼九州日向灘13日地震，造成當地JR部分路線暫停行駛。（圖／達志影像）

▲專家表示，南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高。（圖／達志影像）

文／中央社

日本宮崎縣外海日向灘昨天發生規模6.6地震，專家研判可能是去年8月地震的餘震。另一位專家認為南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高，呼籲對象地區民眾平日做好防災準備。

日本放送協會（NHK）報導，宮崎縣外海日向灘昨天晚間發生地震，除了在宮崎縣觀測到最大震度5弱搖晃外，也在宮崎縣與高知縣分別觀測到最高約20公分的海嘯。

儘管氣象廳昨天晚間結束調查後不認為需要採取特別的防災因應措施，但考量到未來30年內發生南海海槽巨大地震的機率為70%到80%，呼籲民眾認知到何時發生大規模地震都不足為奇，應在平日做好地震防災準備。

讀賣新聞報導，日向灘曾在2024年8月8日發生規模7.1地震，當時被發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」。氣象廳表示，這次日向灘地震震源比去年更靠西側，也就是更靠近宮崎縣陸地。

專精地震學的京都大學助理教授山下裕亮說，去年地震發生後，附近地震活動頻繁，而在板塊邊界未破裂處可能成為這次的震源。他認為昨天的地震可能是去年地震的餘震。

日向灘發生規模7等級地震的週期為每20年到30年，山下說，「如果這次地震發生在四國地方或紀伊半島外海，就有必要強化警戒，但這次地震距離較遠，不太可能誘發南海海槽地震」。

另外，參與設計臨時情報制度的名古屋大學名譽教授福和伸夫說，「如同氣象廳等單位所言，大家可以照常生活，不僅是正常通勤或通學，也包括旅遊等在內」。

但福和也說，「南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高，重點在於大家利用這次機會再度確認疏散路線並固定好家中家具等，強化因應地震的日常防災準備」。

TBS電視台報導，昨天這起地震發生後，氣象廳晚間繼去年8月後第2次發布「南海海槽地震臨時情報 調查中」，調查是否與巨大地震有關。

調查結果顯示未達發布「注意巨大地震」標準，氣象廳表示「並非是比平常更可能發生新的巨大地震的現象」，因此在約兩小時後結束調查。

不過，氣象廳地震火山部地震火山技術及調查課長束田進也說，「希望大家留意南海海槽何時發生地震都不足為奇，請大家平日就對地震發生確實做好相關準備」。（譯者：黃名璽）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／正式發布　林秉文通緝照曝光
國泰投信經理人操盤跟單遭金管會解職　公司挨罰120萬限制業務
快訊／震撼彈！台中「心之芳庭」宣布熄燈
82萬人冷靜！00940再配0.03元　年化配息率逼近4%
李威是信徒！遭傳訊請回　精舍殺人案藏鏡人曝
2025旅遊補助來了！完成「出國登錄」最高領5000　申請方
快訊／兄妹遭夾慘死！國道重大車禍瞬間畫面曝
台中2女搶車位！賓士妹嗆「沒寫妳的名字」　贏家出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅彈劾案首次庭審「4分鐘內結束」　申請法官迴避遭駁回

洛杉磯野火旅美台灣人受災　44年房子燒到只剩壁爐

日本Nikon血汗內幕　前員工罹憂鬱症、隔年就退休

一注獨得20.4億美元！樂透男狂買洛杉磯豪宅　被野火燒毀了

曾多次躲過死神！辣妹DJ峇里島度假突然墜樓亡　5天前才拍熱舞片

最後一周拚停火！　美媒：布林肯將提出「加薩戰後計畫」

日本專家示警：巨大地震發生可能性確實逐漸升高

大鵰變小雞！男染新冠「陰莖萎縮3.8cm」　醫：病毒攻擊GG不可逆

裏海「神祕幽靈島」現蹤又消失　NASA最新影像曝光

逮捕尹錫悅時間出爐！警方召集指揮幹部「備戰」　剩不到24個小時

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

尹錫悅彈劾案首次庭審「4分鐘內結束」　申請法官迴避遭駁回

洛杉磯野火旅美台灣人受災　44年房子燒到只剩壁爐

日本Nikon血汗內幕　前員工罹憂鬱症、隔年就退休

一注獨得20.4億美元！樂透男狂買洛杉磯豪宅　被野火燒毀了

曾多次躲過死神！辣妹DJ峇里島度假突然墜樓亡　5天前才拍熱舞片

最後一周拚停火！　美媒：布林肯將提出「加薩戰後計畫」

日本專家示警：巨大地震發生可能性確實逐漸升高

大鵰變小雞！男染新冠「陰莖萎縮3.8cm」　醫：病毒攻擊GG不可逆

裏海「神祕幽靈島」現蹤又消失　NASA最新影像曝光

逮捕尹錫悅時間出爐！警方召集指揮幹部「備戰」　剩不到24個小時

TPASS 2.0常客回饋「不能自動加值」　1年內沒靠卡領將歸零

推車運屍畫面曝！北市街頭「雨衣+膠帶」綁女信徒　徒步送回精舍

4度拒出庭遭通緝18天　刑事局刊登「林秉文重要緊急查緝專案」

「班班有鮮乳」喊卡！家長學生錯愕　藍委盼續行

尹錫悅彈劾案首次庭審「4分鐘內結束」　申請法官迴避遭駁回

陳奕認愛小10歲五分埔千金　「穩交10個月」全說了：以結婚為前提

「BMW M性能車」2024銷量創新高！狂賣逾20萬輛、最暢銷車型出爐

「我們變500塊嗎？」林立卻說可惜　盼南王故事繼續保留

400萬元還沒領！新北捷運輕軌常客回饋金　2月起將歸零

2投信經理人操盤跟單遭金管會解職　公司各挨罰120萬限制業務

SJ希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了19年：不想承認生病的事

國際熱門新聞

AV女優12小時千人斬　每人只有41秒

世上最短戰爭！專家：美24hrs就能奪格陵蘭

頭等艙的秘密　見高空激戰這樣應對

美擬3級列管AI晶片 台灣不受限、擴大對中禁令

瓊收高逾350點　台積電ADR跌超3%

水豚發狂！　把她壓到水下猛啃咬

女好奇查尪超市「會員卡點數」　發現外遇

烏克蘭慘了！北韓軍驍勇善戰「打爆無人機」

快訊／日宮崎20:19規模6.9地震　最大震度5弱

日氣象廳：未來1周注意最大震度5級地震

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

櫻花妹東南亞賣淫　被餵毒器官險不保

即／路面結冰　南韓高速公路44車追撞

洛杉磯大火24死1.2萬房毀　強風今再度來襲恐釀更慘災難

更多熱門

相關新聞

逮捕尹錫悅時間出爐！警召幹部開會備戰

逮捕尹錫悅時間出爐！警召幹部開會備戰

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，在遭到國會彈劾後更是3度未回應傳喚要求。對此，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部繼3日執行逮捕行動以失敗收場後，針對逮捕行動作戰略策進行詳細規劃，預計動員1000名警力直闖總統官邸，最快將於明（15）日清晨展開行動。

烏克蘭慘了！北韓軍驍勇善戰「打爆無人機」

烏克蘭慘了！北韓軍驍勇善戰「打爆無人機」

宮崎地震出現20公分海嘯　災情曝光

宮崎地震出現20公分海嘯　災情曝光

還會有強烈搖晃！日宮崎地震「只能算餘震」

還會有強烈搖晃！日宮崎地震「只能算餘震」

即／福岡縣「拆報廢車」突爆炸　多人受傷

即／福岡縣「拆報廢車」突爆炸　多人受傷

關鍵字：

地震南海海槽宮崎日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

AV女優12小時千人斬　每人只有41秒

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實

消失10年…李威捲「精舍殺人案」　堂弟李易發聲了！

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面