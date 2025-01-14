日本宮崎地震出現20公分海嘯　JR車站、酒鋪散落碎玻璃

▲地震發生後，當地JR部分路線暫停行駛。（圖／達志影像）

文／中央社

日本宮崎縣近海昨晚發生規模6.6地震，局部地區測得最大震度5弱且出現20公分高的海嘯。宮崎市鬧區一間酒鋪受到地震影響，近10瓶酒從貨架掉落，導致碎玻璃散落地面。

日本昨晚9時19分（台灣時間8時19分）左右，發生推估規模為6.9的強震，震央在宮崎縣外海的日向灘，宮崎市、宮崎縣高鍋町與新富町測得最大震度5弱，且氣象廳在地震發生後一度針對宮崎縣、高知縣發布「海嘯注意報」。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳後來詳細分析數據後，修正地震規模為6.6，地震深度36公里。

因為這起地震，宮崎市宮崎港與宮崎縣日南市油津港曾出現20公分高的海嘯；高知縣室戶市與土佐清水市曾測得10公分高海嘯；宮崎縣日向市細島港也觀測到數公分高的海嘯。

NHK採訪宮崎縣內13處警察署後得知，截至昨晚11時30分，尚未傳出有人因為這起地震而受傷的消息。

而大分縣的佐伯市消防本部表示，1名50多歲的男子因為地震從樓梯上摔下，受到輕傷，當地警消單位仍在持續確認是否出現災情。

位在宮崎市的JR宮崎機場站，綠色票務櫃檯長1公尺、寬2公尺的窗戶玻璃因地震而碎裂，造成碎玻璃散落一地。

另外，宮崎市鬧區一處酒鋪在地震發生後，將近10瓶約1800毫升的酒從貨架落下，導致地面布滿碎玻璃，且店內充滿酒味。店家的工讀生回憶，「地震相當劇烈且非常突然，而且是繼去年8月又發生的大地震，感到相當害怕」。

而JR九州公司鑑於這起地震，決定暫停日豐本線延岡站到都城站區間、日南線南宮崎站至志布志站區間，今天從首發車開始運行的列車，以便檢查。

氣象廳表示，這是日向灘2024年8月8日發生規模7.1的地震之後，宮崎縣再度觀測到震度5弱以上的搖晃。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）