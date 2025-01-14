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烏克蘭慘了！北韓軍驍勇善戰「打爆無人機」　擺脫砲灰汙名身強體壯

▲▼北韓140萬青年報名參軍。（圖取自朝中社社）

▲北韓140萬青年報名參軍。（圖取自朝中社社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月派遣1萬1000多人的精銳部隊，前往俄國西部庫斯克州，在接受完訓練後協助對抗烏軍，豈料卻因不諳現代戰爭作戰模式而面臨大規模四傷，甚至有2名士兵遭到俘虜。不過如今烏軍發言人證實，其實北韓士兵年輕、體力好，且驍勇善戰，如今已逐漸適應戰場環境，還擊落多架烏軍無人機。

根據美媒《政客》（Politico），烏克蘭陸軍發言人切普爾尼中校（Yaroslav Chepurnyi）於當地時間13日接受專訪，針對前線北韓軍的作戰實力給予最新評價，認為其實北韓軍並非外界所描述，像砲灰般如此不堪，而是各個「年輕且積極，體格強壯、驍勇善戰！」

切普爾尼表示，「如今，遠赴俄國作戰的北韓軍隊已經開始熟練且擅長使用輕型武器、遵守紀律，幾乎可以說已經擁有優秀步兵所需的一切。」

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

烏克蘭第80獨立空降突擊旅士兵邦達爾（Yuriy Bondar）則在臉書評論北韓軍戰力，「北韓士兵的體能訓練非常好，且士氣穩定！敵人（指北韓士兵）不懂投降，他們依照計畫消滅自己，在頭部附近投一枚手榴彈後離開，留在戰場上的人則會被澆上易燃液體後被燒死。」

邦達爾證實，赴俄作戰的北韓軍其實已經擁有極高水準的輕型武器掌握能力，成功擊落「數量驚人」的烏克蘭無人機。他描述北韓軍擊落烏軍無人機的方法，「一個人用逃跑試圖吸引注意力，另一個人則趁機瞄準無人機射擊，成功將無人機擊落。」

邦達爾甚至為北韓軍優秀的作戰實力與表現打分數，「正如先前一位指揮官所說，與北韓士兵相比，2022年的瓦格納傭兵集團簡直是『小兒科』！這個說法，我相信。」

《韓聯社》指出，北韓軍抵達庫斯克州與烏軍交戰初期，因為對地形與環境感到陌生，加上淪為俄軍的人肉地雷探測器，只能淪為砲灰、出現大規模死傷，但隨著與俄軍一同出戰的機會增加，也跟著快速累積實戰經驗，逐漸適應當地的作戰環境。

一名曾在戰場親眼目睹北韓軍的烏克蘭軍人，11日接受《美聯社》專訪時透露，北韓軍其實已經接受完整訓練、紀律相當高，在作戰實力上甚至比起部分俄軍更出色。
 

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