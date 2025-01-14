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逮捕尹錫悅時間出爐！警方召集指揮幹部「備戰」　剩不到24個小時

▲▼ 南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

▲公搜處、警察廳最快15日清晨執行尹錫悅逮捕作戰計畫。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，在遭到國會彈劾後更是3度未回應傳喚要求。對此，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部繼3日執行逮捕行動以失敗收場後，針對逮捕行動作戰略策進行詳細規劃，預計動員1000名警力直闖總統官邸，最快將於明（15）日清晨展開行動。

韓媒《中央日報》獨家披露，公搜處、警察廳最快將於15日上午5時（台灣時間上午4時）再度前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸執行尹錫悅逮捕令。

公搜處、警察廳國家搜查本部特別搜查團今（14）日指出，警察廳已經向首爾、仁川、京畿南部、京畿北部等4個首都圈警察廳廣域搜查團下達指令，要求在14日下午4時召集動員對象與進行相關準備工作。

▼南韓總統官邸警護處在官邸出入口停放4輛大型巴士作為「車牆」，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）

▲▼南韓總統官邸警護處在官邸出入口停放4輛大型巴士作為「車牆」，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）▲▼南韓總統官邸警護處設置鐵絲網，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）

▲南韓總統官邸警護處設置鐵絲網，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）

為了能夠讓尹錫悅逮捕行動能夠滴水不漏進行，避免再犯先前錯誤，警察廳國家搜查本部已經於本月10日、13日召集廣域搜查團指揮幹部進行會議，討論相關作戰計畫，14日下午更透過召集命令，盤點一切可動用的人力、裝備等資源。

據悉，警方在指揮大規模逮捕作戰計畫之前，為了下達作戰指示，通常會在執行逮捕作戰計畫前的倒數24個小時以內，向「警正」（南韓警界階級之一，Superintendent）等隊長級人員傳達相關事項。

隨著總統官邸警護處預計動員500多名人力全面阻止公搜處、警察廳執行逮捕令，警察廳也計畫投入來自首都圈廣域搜查團的1000多名警力，盼透過「人海戰術」成功壓制警護處。

▲▼南韓警方在總統官邸前拉起封鎖線，禁止民眾進入。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓警方在總統官邸前拉起封鎖線，禁止民眾進入。（圖／達志影像／newscom）

另外，警護處次長金成勳（音譯）被外界認為是保衛尹錫悅的強硬派，警方在3度傳喚未獲回應後，向首爾西部法院聲請逮捕令狀，並於13日獲法院批准。

根據《韓聯社》，警察廳國家搜查本部特別搜查團從14日上午10時起，召集首爾、仁川、京畿南部、京畿北部等4個首都圈警察廳廣域搜查團的指揮幹部，針對尹錫悅逮捕作戰計畫進行第3次討論會議，會議約進行2個多小時，預計最快15日上午5時開始執行逮捕作戰。

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