明天就是農曆「尾牙」！土地公求財、轉運　供品與流程及禁忌一次搞懂

▲明天就是農曆「尾牙」！土地公求財、轉運 供品與流程與禁忌一次搞懂。（資料照片／記者唐詠絮攝）

記者王威智／採訪報導

明天1/15就是農曆「尾牙」，也是土地公一年中重要的生日之一。尾牙不僅是感謝土地公庇佑的好日子，也是商家祈求來年財運亨通的傳統節慶。那麼，土地公生日該如何祭拜？供品要準備什麼？有哪些習俗與禁忌需要注意？實用完整指南，讓你在尾牙這天順利祈福、增添好運！

土地公的生日分別是農曆2月2日（頭牙）、農曆8月15日（中秋節）以及農曆12月16日（尾牙）。其中，頭牙和尾牙是商家特別重視的日子，通常會舉行祭祀與宴客活動，藉此祈求來年的財運與生意興隆。

* 頭牙：農曆2月2日，象徵新年的首次祭拜，帶有「開工大吉」的意涵。

* 中秋節：農曆8月15日，結合團圓與感恩的氛圍，是感謝土地公庇佑的重要時刻。

* 尾牙：農曆12月16日，一年最後的祭拜日，寓意感謝土地公的守護並祈求來年的順遂。

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祭拜土地公時，供品的準備需表達誠意且具有象徵意義。常見的供品包括麻糬（寓意「黏住錢財」）、花生（象徵「好事發生」）、米酒（代表「長長久久」）、鳳梨（象徵「旺旺來」）、香蕉（寓意「招」財）、蘋果（象徵平安）、刈包（外型像錢包，寓意裝滿財富）以及潤餅（形似早期的銀票，象徵招財進寶）。

祭拜流程包括準備供品、點香祭拜、擲筊問願以及燒金紙。在祭拜時，應避免貪婪祈求，內容應合理且不超出實際需求。特殊狀況如喪事未滿一年、生理期或坐月子的婦女，建議不要參與祭拜。祭拜後不可隨意亂丟供品，應將供品妥善處理。

土地公生日祭拜流程與禁忌

基本流程：

1. 準備供品：將供品擺放整齊，象徵對土地公的尊敬。

2. 點香祭拜：點香後，先向天公稟告，再向土地公祈求，內容應具體明確。

3. 擲筊問願：通過擲筊確認土地公是否接受祈求。

4. 燒金紙：依習俗燒壽金、刈金等金紙，完成祭拜儀式。

禱詞範例

1. 開場敬意

「弟子（或信士）某某某（報上全名），住在（簡單報上居住地或公司所在地），今天特地準備供品，誠心向土地公稟告，感謝您一年來的庇佑和保護。」

2. 感謝的話

「感謝土地公保佑我家人（或公司、店鋪）平安順利，事業穩定，生活幸福。感謝土地公在過去的一年，讓我們有衣食無憂、財運亨通。」

3. 祈求的心願

「今天特地前來向您祈求，盼望新的一年能繼續得到土地公的保佑，讓我（或我們公司）能夠：

* ﻿﻿身體健康，事業順利，家宅平安。

* ﻿﻿生意興隆，客源廣進，財運亨通。

* ﻿﻿貴人扶持，諸事順心。」

4. 結尾敬意

「供奉的供品還請土地公享用，弟子在此感謝土地公的保佑，祈求來年一切平安順遂。謝謝土地公！」