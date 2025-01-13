尾牙抽中6000！當場被凹一半請客　新人妹傻眼：跟土匪沒兩樣

▲尾牙中獎被當場拿走一半出來請客，讓女子相當不爽。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

尾牙最讓員工興奮的，最莫過於抽獎。不過一名上班族菜鳥表示，她抽到6000元，當場被拿走一半的錢請客，但另名主管抽到1.2萬，卻沒人敢叫他捐，讓她相當無奈，「我只是一個領低薪的基層員工啊，到底憑什麼強迫我捐出獎金。」

原PO在網路論壇「Zuvio」上發文，表示她尾牙抽中6000元，被同事說要感謝學長姐教導、尊重長官，起鬨要她捐3000元請客，「主持人看場子熱，原本要給我的紅包直接抽回去，從紅包袋裡抽了三千轉交給公司總務，完全沒人在乎我聽到底下的歡呼臉有多黑，快要笑不出來。」

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同事表示，出社會要會做人，不要因為小錢掃興。原PO說，「拜託，3000元很多好嗎，幾乎是我一個月餐費，也沒人問我願不願意捐，跟土匪沒兩樣。」捐出去後，主持人浮誇的跟她鞠躬道謝，「讓我在大家的掌聲下強迫下台」。

原PO透露，後續還有一名難相處的主管抽到12000元，結果沒人敢要他捐出來。讓原PO氣憤喊，「欺軟怕硬真的不要太過分，當然也有主管很阿莎力不止捐出來還加碼送，氣氛真的不錯，但我只是一個領低薪的基層員工啊，到底憑什麼強迫我捐出獎金。」

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言表示：「這是職場霸凌吧？」「捐一半很多ㄝ！」、「3000元可以吃很多餐」、「凹主管才是對的」、「拍拍！這就是職場」、「辛苦了！」

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