12星座尾牙中獎運來了！「這3人」最旺大獎抱回家

▲現金是尾牙熱門獎項。（示意圖／達志影像）



記者趙于婷／台北報導

農曆年前是尾牙旺季，大家辛苦了一年都期待能在尾牙抽中大獎！擅長雷諾曼卡預言的阿谷老師也特別分析「12星座中獎運」，有3大星座最有可能拿大獎，另外還有3大星座中獎運沒有那麼好，但工作上的努力會以別的方式獲得回報，無論是否有中獎運，保持心情愉悅的參加活動，或許在人緣或其他的方面，一定都會可以有所收穫。

【最旺中大獎組】

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一名：獅子座

尾牙似乎是你的高光時刻！中獎運勢非常強，尤其是尾牙的大獎，這一天你可能是眾人矚目的焦點，本來就喜歡站在舞台中央的你，今年尾牙似乎整個鎂光燈都在你身上，快美美的打扮一下，去領你的大獎吧！

第二名：雙子座

雙子座今年的尾牙運勢頗具希望，小獎輪不到你，反而越大獎項機會越高，甚至還有可能拿到多個獎項喔！

第三名：射手座

天生直覺很強的你，今年的尾牙特別適合參加抽獎型的活動，憑藉著你的直覺，神來一筆的感應，非常有機會拿到大獎回家！

【中等現金獎組】

第一名：金牛座

有機會獲得中等的獎項，尤其是現金獎，雖然不是最亮眼的，但也是非常豐盛的一筆獎金！

第二名：水瓶座

今年尾牙似乎會有一些神秘的直覺，尾牙前想著平常心去就好，但輕鬆的態度，真會讓你獲得一些小獎項！

第三名：白羊座

活力滿滿的你，是帶動尾牙熱情的小太陽，也是今天的幸運星，非常容易被看見，特別是指定上台參與某些特殊獎項時，非常容易選到你去參與，也很有得獎的運勢。

【玩遊戲中獎組】

第一名：巨蟹座

惦惦吃三碗公，說的就是你！看起來溫柔、默默的你，卻在遊戲中跌破他人眼鏡，獲得遊戲的勝利與獎品！

第二名：天秤座

今年非常適合加入團隊遊戲活動，你會是個很好的領導者，帶領你們的小團隊獲得獎品！也很有機會獲得眾人投票票選出來的『最佳人緣獎』！

第三名：雙魚座

你的中獎運勢不是非常的好，但有機會在遊戲中，因為人緣，獲得同事們的協助，贏到名次，得到小獎品。快抱住同事們的大腿，讓他們帶你領獎吧！不過雙魚座的你，拿到的獎金最終還是會拿去請同事吃飯、回饋同事們。

【中獎運平平組】

處女座：

中獎運勢一般，在尾牙中你比較有機會拿到既定的紅包，比如大家都有的、一整個部門同事平分的額外之財。

摩羯座：

今年尾牙的中獎運勢不是特別的好，但你的努力會以別的方式獲得回報，比如年末後的加薪、升職，或是一些實質的邀請、合作，來讓你獲得好處。

天蠍座：

今年尾牙中獎的運勢較低，建議保持平常心，不執著中獎，開心愉快地去享受尾牙。