霸氣！馬光中醫尾牙邀Energy、告五人　七賢外科豪撒230萬現金

▲馬光醫療網舉辦尾牙，邀告五人帶來多首串燒歌曲。（圖／馬光醫療網提供）

記者許宥孺／高雄報導

別人的公司總是不會讓人失望！適逢尾牙旺季，馬光中醫集團豪擲千萬，昨(12日)於台大體育館舉辦尾牙員工旅遊，並邀請到天團Energy、告五人獻唱，集團還準備上百萬獎金抽獎，讓員工樂翻了。七賢骨科醫院11日則在高雄萬豪酒店席開70桌，政商貴客雲集，院方豪撒現金不手軟，祭出人人有獎，一晚就狂發230萬獎金紅包。

連鎖中醫集團「馬光醫療網」執行長黃福祥為感念員工一年的辛勞，今年斥資千萬舉辦員工3天2夜北部旅遊，帶700位員工、家屬到台北住五星級飯店，並於昨日在台大體育館舉辦尾牙盛會。

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▲附馬光執行長黃福祥攜全台23家分院院長，為尾牙晚會宣示啟動。（圖／馬光醫療網提供）

晚宴主持人由LuLu及木木兩位金鐘主持擔當，一路從下午4點半，嗨到晚上11點。宴會邀請到了超人氣天團Energy與告五人驚喜現身獻唱，帶來多首經典組曲串燒；餐飲部分則是由曾任電影《飲食男女》、《總鋪師》顧問的國宴主廚阿發師掌廚操刀，獻上極具有台灣代表性的美味佳餚。

▲馬光醫療網舉辦尾牙，Energy再現16蹲。（圖／馬光醫療網提供）

而最受員工期待的抽獎部分，集團今年準備價值上百萬獎金及獎項犒賞員工，還有執行長壓軸現抽價值11萬元黃金一兩，最後更驚喜加碼10萬元大禮包，由一人奪得。

黃福祥表示，馬光用優於業界的薪資福利、獎勵制度把握住人才菁英，更以人性化、充滿溫度的尾牙行程為每一年的員工辛勞予以認可與表揚。這個大家庭的每位員工皆擁有一致的念想，為患者帶來幸福人生之時，也因為身在馬光而備感幸福。

▲七賢脊椎外科醫院舉辦旺年會，140位員工人人有獎。（圖／七賢脊椎外科醫院提供）

另一方面，七賢脊椎外科醫院也在11日晚間於高雄萬豪酒店舉辦2025年旺年會，當日席開70桌，現場政商雲集出席力挺。除了院方豪撒230萬元獎金外，外院、廠商貴賓也紛紛贊助紅包，整場晚宴3小時，抽節環節幾乎沒停過，現場不斷高喊加碼、再加碼，破百個獎項，讓員工樂翻了。

而沒抽到獎項的員工也不氣餒，除了豐富的年終獎金外，院長黃旭霖、董事長也加碼在旺年會頒發給全體員工「發財獎」，保底每人都能領到3000元。

黃旭霖表示，七賢脊椎外科醫院於2015年創立，今年深耕高雄第10年，手術案例超過3萬例，感謝陪伴七賢一路走來的員工及好友們，今年特別頒發5萬元獎金，給自開院以來一起和七賢打拼的每一位夥伴們，讓每一位夥伴有吃有拿、歡喜過年。