尾牙吃台北漢來！這公司送1年↑員工「人人一台iPad」網羨慕

▲原PO公司歲末禮品是人手一台iPad。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

別人的尾牙總是不會讓人失望！一名女網友11日發文大讚「公司真的是幸福企業」，尾牙場地選在台北漢來大飯店，菜色超好不說，公司還送在職一年以上的員工每人一台iPad，看得網友們超羨慕，「也太好，我們什麼都沒有」、「可以去當妳同事嗎？」

原PO在Threads發文，「公司真的是幸福企業，尾牙在台北漢來，菜色超好。在職一年以上人人都有iPad，去年是戴森～」笑讚「公司爸爸很給力、副董超帥！」她在文中附上菜色照，以及大螢幕投放宣布歲末禮品是iPad的畫面，當中可見原PO任職公司是遠雄人壽。

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▲歲末禮品是iPad，不少人羨慕炸。（圖／原PO授權引用）

看到貼文後，就有人羨慕直呼，「感覺都比科技業鴻海我們好上千萬倍了」、「每個人都有一台iPad也太好，我們什麼都沒有」、「哭！要怎麼進去當員工」、「我公司沒尾牙沒年終甚至年底還裁員，已羨慕！」「人人都有，也太哇塞了吧！」

也有前員工現身，「哈，十幾年前待過，原來到現在還是一樣年年送3C」、「以前待過，那時候是送Apple Watch跟Apple TV。」

※本文獲原PO授權引用。