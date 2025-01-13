不是現金、iPhone！她曝「尾牙抽1獎項更爽」　網點頭：用不完換錢

▲除了現金獎，原PO認為抽到特休10天也超爽。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

尾牙抽獎上，不少人認為現金或是iPhone最實用！不過一名女網友笑稱，「尾牙如果抽10天特休，應該也很爽！」文章引發千人關注，釣出許多上班族分享，公司真的有特休15天獎項，「所有同事都叫這個獎半個月年終」；但也有資深員工搖頭，這樣會變成特休有24天，「有點難休完！」

一名女網友在Threads突發奇想直呼，如果尾牙獎項能新增「10天特休」的話，她抽到的話一定很爽！

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票人大讚，「前東家真的有一個獎項有薪假15天」、「我們公司有這個獎項欸，超前部署」、「之前公司其一獎項就是特休15天，所有同事都叫這個獎半個月年終」、「去年加碼抽到五天有薪假」、「前公司有抽過，但我猜最後應該沒機會休還是換錢」、「有這獎項，抽到又能一次休掉，這獎算得上特獎了吧」、「超爽！等於現賺3萬多」。

不過也有網友認為，「我特休已經21天了，我比較需要錢」、「抽到是一回事，能不能真的休好休滿，這就不好說了...很看公司，感覺有薪假比較吸引人」、「這樣我就有24天，有點難休完」。

【延伸閱讀】

►妹子尾牙中1萬！下秒「主管1句話超沒品」 過來人怒：不如別中

►薪水多還是離職！他曝找工作「1條件超重要」 一票人點頭

►9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受 全場吵翻了

►不只過年有長假！「2025年連假表」攻略一次看 都休9天超爽