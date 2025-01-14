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一堆人不知！搭高鐵違反1規定「要罰2500元」　自由座最危險

高鐵有一項鮮為人知的規定，違規會被開罰2500元。（示意圖／報系資料照）

▲搭高鐵從進站到出站，若超過3.5小時，會被開罰2500元。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

高鐵方便又快速，是民眾往返南北會選擇的交通工具，不過很少人知道，有一項規定，假如違反就會被開罰2500元，尤其是買自由座車票的旅客要特別注意，以免荷包大失血。

有旅客在《Threads》分享，日前搭高鐵，因為行程銜接空檔，又扛了很多老闆交代的重物，提早抵達站內，想說先刷票進入月台等車到來，沒想到要刷票卻進不了閘門，一問才發現原來只能提早1小時，因為票券是提前1小時才會生效，害他乾等了10分鐘，才總算進站。

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貼文曝光後，引發網友討論，「我也遇過太早到沒有開門」、「你可以跟服務人員說你要改坐自由座，就可以進去了」，另外還有人提醒，「進站超過3.5小時還會罰錢」、「太早進車站，你會有3.5小時的風險」。

事實上，過去有追星族為了等偶像，在高鐵站內等待，因為超過3.5小時，出站時被加收2500元罰款。一般搭對號座的人，都是按照搭車時間進出站，比較不會有這個問題，通常發生在自由座的乘客身上，提醒要格外留意。

根據高鐵旅客運送契約第26條，除列車遲延或運行中斷外，旅客持車票自旅行開始至旅行完成之時間，不得超過3.5小時；到站辦理補票者，應於補票後1小時內離開付費區。無正當理由超出上述時間者，本公司得加收1張全區間商務車廂全額票價（南港至左營，2500元）之違約金。

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