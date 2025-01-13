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農曆年逼近　桃園1／21- 27日啟動環境清潔週

▲環境清潔週擴大誓師。（圖／市府提供）

▲環境清潔週擴大誓師。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政13日出席於八德區，展開的「114年環境清潔週擴大誓師宣導活動」表示，隨著農曆春節即將到來，家家戶戶紛紛開始進行大掃除，桃園市自1月21日起至27日啟動環境清潔週，感謝各里志工協助清潔作業，也歡迎家長與孩子們一同參與清掃活動，以實際行動共同守護市容環境。

環保局長陳世偉表示，為避免堆置物品成為蚊蟲孳生源，提醒市民應落實「巡、倒、清、刷」原則，並養成定期清理家戶內外環境的習慣。市民如有大型廢棄物清除需求，請於1月23日下午5點前向各區清潔中隊登記，於約定時間將廢棄物搬至指定地點。

▲環境清潔週擴大誓師。（圖／市府提供）

環保局表示，春節期間，桃園市各區 (復興區除外 )收運期程時間：1月26日依原時段加班收運；27日依原時段收運；28日（除夕）上午 9時起加強收運（夜間停收）； 29日至 31日為年假期間停收三天；2月 1日上午9時起加強收運（夜間停收）；2日開放各區中隊定點收受家戶垃圾； 3日上午10時加強收運 (夜間維持原時段收運 )。春節期間詳細收運期程可至桃園市環保局官網（ https://tydep.tycg.gov.tw/ ）或桃園垃圾車 APP查詢。

包括市議員陳美梅、楊朝偉、段樹文、呂林小鳳、市府環保局長陳世偉、環管處長張書豪、海資處長呂明錡、八德區長蔡豊展等均一同出席。

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